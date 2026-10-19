La Comisión de Economía pide la opinión de seis instituciones sobre el nuevo retiro AFP de hasta S/22.000

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República inició el análisis del proyecto de ley que propone un nuevo retiro de los fondos de las AFP. La iniciativa legislativa busca autorizar un desembolso de hasta 4 UIT, cifra equivalente a S/22.000 , para mitigar el impacto en la economía familiar ante el fenómeno El Niño.

Como se sabe, la propuesta fue presentada a inicios de octubre por la diputada Catherin Palomino de la bancada Juntos Por el Perú. Aunque el texto aún no ha sido debatido en el pleno, la Comisión de Economía ya ha solicitado la revisión técnica correspondiente para determinar su viabilidad.

Consulta a seis instituciones estatales

Ante ello, el diputado José Miguel Marcelo Salazar de Ahora Nación, quien preside la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, envió oficios a un grupo de organismos para recoger sus posturas oficiales.

"En ese sentido, agradeceré remitir a esta Comisión su opinión técnica y legal sobre la viabilidad de la propuesta, en el ámbito de sus competencias, acompañada del sustento correspondiente y de las observaciones o recomendaciones que considere pertinentes, a la brevedad posible-en un plazo máximo de 15 días-, a fin de contar con los elementos técnicos necesarios para el adecuado análisis de la citada proposición legislativa", dijo el diputado José Miguel Marcelo Salazar.

Cabe mencionar que los documentos fueron enviados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Las comunicaciones fueron emitidas alrededor del 13 de octubre. Por lo tanto, el grupo de trabajo parlamentario proyecta recibir todas las respuestas técnicas a finales del presente mes para continuar con el proceso.

🔔 💵 𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐎𝐒𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐄𝐂𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐂𝐀, 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐍𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐅𝐏 ‼️ 💴 He presentado un proyecto de ley que plantea permitir, de manera voluntaria y progresiva, el retiro de los fondos personales de las AFP. La propuesta busca que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente considerando los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares. El BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico. — Catherin Palomino (@CatherinPalomin) September 18, 2026

Mecanismo de entrega de 1 UIT mensual

El proyecto legislativo también detalla cómo se realizaría el desembolso de los fondos. Los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario posteriores a la entrada en vigencia del reglamento para presentar sus respectivas solicitudes de manera física o virtual.

No obstante, el retiro de hasta S/22.000 se abonaría en fracciones de 1 UIT, equivalente a S/5.500, cada 30 días calendario. La norma señala que la primera entrega se ejecutaría en los primeros 30 días posteriores a la presentación del trámite ante la administradora de fondos correspondiente.

Finalmente, los aportantes que deseen frenar el proceso podrán desistir de continuar con el retiro de su dinero comunicando su decisión por única vez con diez días de anticipación al siguiente desembolso programado.