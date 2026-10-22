Protección a la infancia: Cámara de Diputados aprueba ley a favor de menores en situación de orfandad

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el texto sustitutorio de la Proposición Legislativa 00178-2026-2031-CD, el cual establece medidas concretas de protección para niños y adolescentes en situación de orfandad o desprotección familiar. La norma instituye el segundo lunes de noviembre de cada año como el Día Nacional para la Sensibilización sobre este sector vulnerable y encarga al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) coordinar acciones con diversas entidades estatales.

Acciones de sensibilización y mecanismos de rendición de cuentas

La iniciativa aprobada en la sesión plenaria establece que el MIMP, a través del Inabif y en coordinación con la Reniec y diversos ministerios, desarrolle campamentos y canales informativos para visibilizar los procedimientos de apoyo estatal. Estas plataformas difundirán los requisitos para acceder al acompañamiento profesional, el acogimiento familiar y los programas de adopción en todo el territorio nacional.

Asimismo, la normativa contempla una priorización especial en la atención de salud mental y soporte emocional durante el duelo para aquellos menores que perdieron a sus tutores legales a causa de hechos de violencia. Toda la oferta informativa deberá ser traducida y difundida en las lenguas indígenas u originarias que correspondan a cada zona geográfica.

En el ámbito de la fiscalización, el MIMP quedará obligado a publicar, a más tardar el segundo lunes de noviembre de cada año, un informe de rendición de cuentas sobre la aplicación de la Ley 31405. Este reporte deberá especificar la cantidad de beneficiarios por departamento, la cobertura real registrada y las brechas de acceso pendientes de atención en comunidades rurales.

#PlenoDeDiputados aprobó el dictamen que establece el Día Nacional para la Sensibilización sobre los Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad o Desprotección Familiar, que se conmemoraría el segundo lunes de noviembre de cada año, con el objetivo de promover la sensibilización social sobre esta realidad. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 22, 2026 Lee también Transparencia pide reglas claras al Senado y Cámara de Diputados tras aprobación de facultades

Sustentación de la comisión y debate en la representación nacional

Durante la exposición del dictamen, la presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Flor Meza Rivera, destacó que la norma consolida un mecanismo de evaluación periódica para que el Parlamento pueda fiscalizar los avances de la protección social. La parlamentaria informó que, al 31 de agosto de 2026, el Inabif registraba a 103 753 beneficiarios del estipendio mensual de S/ 200 dispuesto por el marco legal vigente.

Por su parte, el legislador Leo De Paz Lancho, autor de la iniciativa, enfatizó que la transferencia económica debe alcanzar a la totalidad de menores vulnerables que aún no acceden a la subvención estatal. A su turno, diversos parlamentarios coincidieron en fortalecer los procesos de adopción y garantizar la continuidad del soporte financiero para hijos de víctimas de feminicidio.

El debate parlamentario también abordó la urgencia de descentralizar los servicios de salud mental y mejorar la supervisión de los centros de acogida residencial en las regiones del interior del país. De conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados, la autógrafa fue remitida al Senado para que cumpla la segunda etapa del proceso de sanción legislativa.

En ese sentido, la Cámara de Diputados reafirmó su compromiso institucional de legislar en favor de la niñez en desprotección, promoviendo herramientas que fortalezcan la fiscalización y la atención integral a nivel nacional.