Transparencia pide reglas claras al Senado y Cámara de Diputados tras aprobación de facultades

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de un comunicado, la asociación civil Transparencia pidió al Senado y a la Cámara de Diputados reglas claras, luego de que se haya aprobado la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Remarca que la bicameralidad debe contribuir a mejorar las leyes y fortalecer la deliberación democrática.

Reglas claras al Congreso

El texto publicado en sus redes sociales este jueves 22 de octubre, señala que se ha evidenciado la necesidad de "contar con reglas más claras" y ante ello plantea tres puntos que deben ser precisados por el Parlamento y que sirvan para evitar futuras discrepancias entre ambas cámaras.

"Exhorta al Congreso a precisar el alcance de las competencias de cada cámara y los criterios para determinar cuándo una modificación es complementaria, incorpora materias distintas y desnaturaliza la propuesta origina", señala el primer punto del comunicado de la asociación.

Llamado a esclarecer las competencias de las cámaras y a fortalecer las reglas de la bicameralidad. https://t.co/gyaJvpu91D — Transparencia Perú (@ACTransparencia) October 22, 2026

Además, plantea que se defina cómo se resolverán las diferencias entre ambas cámaras, que deben buscar un equilibrio que evite que una prevalezca sobre la otra a consecuencia de vacíos o aspectos ambiguos en la norma.

Por último, insta tanto al Senado como a la Cámara de Diputados a sustentar de forma pública sus decisiones en materia del procedimiento, de tal manera que la ciudadanía pueda tener conocimiento de los fundamentos con las que se aplican las normas.

Senado aprobó 27 puntos del pedido de facultades del Ejecutivo

El último miércoles el Pleno del Senado aprobó con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones 27 puntos del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La Cámara Alta respaldó el texto que propuso la Comisión de Constitución, que añadió siete ítems más en materias para enfrentar el fenómeno El Niño y la lucha contra la inseguridad en el país.

Mediante la Ley N.° 32743, publicada en la tarde este jueves 22 de octubre se promulgaron estas facultades en favor del Gobierno por 90 días. Esto también permitirá ejecutar medidas como el ingreso de las Fuerzas Armadas a los penales, fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y los criterios para clasificar a organizaciones criminales como grupos hostiles.

De esta manera la asociación civil Transparencia publicó un comunicado en el que exhorta tanto al Senado como a la Cámara de Diputados a establecer reglas claras que contribuyan a mejorar las leyes y los criterios de ambas cámaras, tras la aprobación del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.