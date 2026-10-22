Bono de S/300 para trabajadores del Minedu: quiénes accederán, requisitos y qué falta para su aprobación

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La propuesta de crédito suplementario contempla un bono extraordinario de S/300 para determinados trabajadores administrativos del sector Educación. El beneficio alcanzaría a personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N.° 276, bajo requisitos específicos. Sin embargo, su aprobación definitiva es necesaria para confirmar el pago.

¿Quiénes recibirían el bono de S/300 del sector Educación?

El artículo 9 de la propuesta contempla una bonificación extraordinaria para el personal administrativo del Ministerio de Educación y los gobiernos regionales sujeto al Decreto Legislativo N.° 276. La medida comprende distintas dependencias educativas públicas, siempre que los trabajadores cumplan las condiciones establecidas.

El alcance incluye al personal administrativo de las Direcciones Regionales de Educación (DRE), las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico-Productiva. También considera a los institutos y escuelas públicas de Educación Superior comprendidos en las condiciones de la propuesta.

Para acceder a la bonificación, los beneficiarios deben figurar en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de agosto. Asimismo, deberán mantener un vínculo laboral vigente cuando entre en vigor la ley.

Trabajadores percibirían bono

El beneficio planteado asciende a S/300 por única vez durante el año fiscal 2026. No se trata de una bonificación mensual ni de un incremento permanente del sueldo. La propuesta establece que el dinero no tendrá carácter remunerativo ni pensionable y tampoco servirá para calcular otros beneficios laborales.

¿Qué falta para confirmar el pago del bono?

La bonificación forma parte de una propuesta de crédito suplementario que incluye recursos para distintas necesidades del Estado. En este caso, se contempla destinar S/14 millones 557.500 al pago del bono para el personal administrativo del sector Educación comprendido en la medida.

La propuesta señala que el beneficio busca contribuir a la culminación del año escolar y académico 2026, además de reconocer el trabajo realizado ante las condiciones climatológicas asociadas al fenómeno El Niño. No obstante, estas finalidades corresponden a los fundamentos expuestos para la medida y no confirman por sí mismas su ejecución.

Por ello, los trabajadores administrativos del Minedu, las DRE, las UGEL y otras entidades educativas públicas deben revisar si pertenecen al régimen laboral indicado y cumplen los requisitos de registro y vínculo laboral. El bono de S/300 seguirá sujeto a las condiciones legales aplicables hasta que se confirme oficialmente su aprobación y ejecución.