Reniec actualiza la app DNI BioFacial 3.0 para tramitar la renovación y el duplicado desde celulares de manera fácil

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa impulsando la digitalización de sus servicios a través de la estrategia "Trámites en tu bolsillo". Con la actualización del aplicativo móvil DNI BioFacial 3.0 los ciudadanos peruanos pueden iniciar y gestionar trámites como la Renovación por Caducidad del DNI y el Duplicado de DNI azul a electrónico.

De acuerdo con información de la Agencia Andina, el éxito de estos trámites virtuales depende de una correcta captura de la foto. La plataforma utiliza tecnología avanzada de reconocimiento biométrico para validar la identidad del usuario en tiempo real, por lo que el cumplimiento de pautas técnicas es obligatorio para evitar rechazos de la app.

Pautas técnicas para la toma de fotografía

Para garantizar el ángulo correcto, la captura no debe ser un autorretrato , por lo que otra persona debe tomar la fotografía por ti utilizando la cámara posterior del equipo a una distancia de un metro a metro y medio. Asimismo, el ciudadano debe ubicarse frente a una pared lisa y de color claro, de preferencia blanco, y vestir prendas oscuras para generar un contraste adecuado con el entorno.

Cabe mencionar que el entorno elegido debe contar con iluminación natural o artificial dirigida de frente, pues el aplicativo se bloqueará si detecta contraluz o sombras sobre la cara. En esa línea, el rostro debe estar totalmente descubierto mirando a la cámara, siendo obligatorio retirar gorras, anteojos o joyas, salvo excepciones médicas o religiosas , manteniendo una expresión neutral sin sonreír ni parpadear durante la toma.

Procedimiento para realizar el trámite en la app

La versión DNI BioFacial 3.0 incorpora una guía interactiva que asiste al usuario paso a paso y refuerza los filtros de seguridad mediante la detección de rostro. Tras efectuar el pago de la tasa en Págalo.pe o en entidades financieras, el usuario valida su identidad biometría directamente dentro de la aplicación para continuar con el proceso.

Una vez que el sistema valida y acepta la imagen, el ciudadano es redirigido automáticamente al Portal del Ciudadano de Reniec para completar sus datos personales y elegir la sede de recojo. Cabe precisar que para gestiones como el cambio de domicilio, el sistema requerirá el uso conjunto de la aplicación complementaria ID Perú para la firma digital.