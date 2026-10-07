Reniec campaña de DNI electrónico GRATIS hasta el 11 de octubre en 23 regiones del Perú

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una campaña gratuita de DNI electrónico que se desarrolla hasta el domingo 11 de octubre de 2026. Descubre los puntos en Lima y otras 22 regiones del Perú en donde se desarrollará la jornada, así como los horarios y quiénes serán los beneficiados.

¿Quiénes pueden acceder a la campaña del DNI gratis?

Reniec anunció que la campaña gratuita del DNI electrónico tiene como objetivo acercar los servicios de identificación a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y menores, en diferentes regiones del país.

Según la información, la jornada de entrega del DNI electrónico gratuito forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028 y se realiza desde el 5 de octubre hasta el 11 del presente año.

"Del 5 al 11 de octubre de 2026, el Reniec realizará campañas especiales dirigidas a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028", afirmó la institución en sus redes sociales.

✨ ¡Más peruanos podrán acceder gratuitamente al DNI electrónico! Del 5 al 11 de octubre de 2026, el Reniec realizará campañas especiales dirigidas a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028. 📍 Revisa los puntos de atención habilitados y accede a este beneficio: https://t.co/9nrluOtZsI #RENIECInforma #DNIe #ServiciosGratuitos #IdentidadParaTodos Lee también ¿No votaste en las ERM 2026? Consulta con tu DNI si tienes multas electorales y cómo pagarlas October 5, 2026

¿Cuáles son las regiones que estarán contempladas en la campaña gratuita?

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali

Teniendo en cuenta ello, Reniec recomienda a los ciudadanos verificar previamente el cronograma de atención, ya que los puntos habilitados, servicios disponibles y horarios pueden variar según cada localidad. De esta manera, podrán evitar inconvenientes antes de acudir al lugar programado.

Además, las personas que realizaron previamente un trámite y ya tienen su DNI listo para recojo pueden acudir a los puntos establecidos durante la campaña para recibir su documento. Reniec recomienda verificar previamente que el trámite figure al 100% antes de dirigirse al lugar.

Para conocer el estado de trámite del documento de identidad, puedes verificarlo a través de la plataforma oficial de Reniec. Para ello, el DNI electrónico permite acreditar la identidad de manera digital y cuenta con un chip criptográfico que facilita determinados servicios y la firma digital.

Finalmente, Reniec precisó que la campaña estará vigente hasta el domingo 11 de octubre de 2026 y que no se trata de una actividad permanente o anual. Los ciudadanos podrán acudir a los módulos habilitados según los horarios establecidos en el cronograma oficial, por lo que se recomienda verificar previamente la información correspondiente a cada punto de atención.