Reniec campaña de DNI electrónico GRATIS hasta el 11 de octubre en 23 regiones del Perú

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/10/2026
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una campaña gratuita de DNI electrónico que se desarrolla hasta el domingo 11 de octubre de 2026. Descubre los puntos en Lima y otras 22 regiones del Perú en donde se desarrollará la jornada, así como los horarios y quiénes serán los beneficiados.
¿Quiénes pueden acceder a la campaña del DNI gratis?
Reniec anunció que la campaña gratuita del DNI electrónico tiene como objetivo acercar los servicios de identificación a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y menores, en diferentes regiones del país.
Según la información, la jornada de entrega del DNI electrónico gratuito forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028 y se realiza desde el 5 de octubre hasta el 11 del presente año.
"Del 5 al 11 de octubre de 2026, el Reniec realizará campañas especiales dirigidas a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028", afirmó la institución en sus redes sociales.
¿Cuáles son las regiones que estarán contempladas en la campaña gratuita?
- Amazonas
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Loreto
- Madre de Dios
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- Puno
- San Martín
- Tacna
- Tumbes
- Ucayali
Teniendo en cuenta ello, Reniec recomienda a los ciudadanos verificar previamente el cronograma de atención, ya que los puntos habilitados, servicios disponibles y horarios pueden variar según cada localidad. De esta manera, podrán evitar inconvenientes antes de acudir al lugar programado.
Además, las personas que realizaron previamente un trámite y ya tienen su DNI listo para recojo pueden acudir a los puntos establecidos durante la campaña para recibir su documento. Reniec recomienda verificar previamente que el trámite figure al 100% antes de dirigirse al lugar.
Para conocer el estado de trámite del documento de identidad, puedes verificarlo a través de la plataforma oficial de Reniec. Para ello, el DNI electrónico permite acreditar la identidad de manera digital y cuenta con un chip criptográfico que facilita determinados servicios y la firma digital.
Finalmente, Reniec precisó que la campaña estará vigente hasta el domingo 11 de octubre de 2026 y que no se trata de una actividad permanente o anual. Los ciudadanos podrán acudir a los módulos habilitados según los horarios establecidos en el cronograma oficial, por lo que se recomienda verificar previamente la información correspondiente a cada punto de atención.