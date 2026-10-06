¿No votaste en las ERM 2026? Consulta con tu DNI si tienes multas electorales y cómo pagarlas

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 06/10/2026
Tras las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, conoce el link oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para saber con solo tu DNI en mano si tienes multas por no haber votado o no haber asumido tu función como miembro de mesa.
¿Cuánto es la multa por no votar y no cumplir como miembro de mesa?
Tras la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se llevó a cabo el domingo 4 de octubre, muchos ciudadanos se preguntan si tienen una multa electoral por no votar o por no haber acudido a las urnas para cumplir con la función de miembros de mesa.
Si te encuentras en esta situación, puedes verificar si tienes una sanción pendiente y conocer el procedimiento para regularizarla. Antes, ten en cuenta que la multa por no cumplir como miembro de mesa es de S/ 275, mientras que para aquellos ciudadanos que se no acudieron a sus locales de votación para sufragar en estas elecciones deberán pagar bajo los criterios del INEI y el valor de la UIT vigente:
- Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).
- Distritos catalogados como "Pobres": S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).
- Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).
Multas electorales: Link de consulta para saber si tienes deudas
Los ciudadanos pueden verificar si registran una multa electoral a través de los canales oficiales habilitados por el JNE. Como se recuerda, la jefa de la Oficina de Cobranza del JNE, Carla Zavaleta, informó a Exitosa que cuentan con una plataforma digital que puedes acceder a través del siguiente ENLACE. Seguidamente solo debes seguir los siguientes pasos con tu DNI a la mano:
- Ingresar a la plataforma del JNE a través del link https://multas.jne.gob.pe/login
- Digita el número de tu DNI, ingresa el código captcha y acepta los términos.
- Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar.
Esta consulta resulta especialmente importante para quienes no acudieron a votar, tuvieron dificultades para asistir a su local de votación o fueron designados miembros de mesa y no cumplieron con dicha responsabilidad.
¿Dónde pagar tu multa electoral por no votar en las ERM 2026?
Recuerda que de acuerdo a los lineamientos del JNE, tener una multa electoral no solo implica una deuda económica, sino también una serie de restricciones que afectan trámites clave en el día a día como: Imposibilidad de realizar trámites judiciales o administrativos, bloqueo de trámites de estado civil, restricciones para sacar tu brevete, impedimento para postular o ejercer cargos públicos.
Así que, una vez confirmada la existencia de una multa, el ciudadano debe seguir las instrucciones oficiales para efectuar el pago por internet. De acuerdo a lo revelado por el JNE, puedes pagar tu deuda de la siguiente forma:
- A través de Págalo.pe: el sistema permite seleccionar la opción de multas electorales, consultar las obligaciones asociadas al DNI y efectuar el pago correspondiente usando una tarjeta de débito o crédito
- Pagos en línea mediante el portal del JNE: https://pagosenlinea.jne.gob.pe/
- Otra alternativa consiste en acudir presencialmente a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional y proporcionar el número de DNI junto con el código de tasa correspondiente.
- En la caja de la oficina del JNE, ubicada en av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima, con tarjeta Visa o efectivo.
De esa forma, el JNE reveló el link oficial que permite conocer si tienes multas electorales y cómo pagarlas tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre.