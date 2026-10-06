¿No votaste en las ERM 2026? Consulta con tu DNI si tienes multas electorales y cómo pagarlas

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, conoce el link oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para saber con solo tu DNI en mano si tienes multas por no haber votado o no haber asumido tu función como miembro de mesa.

¿Cuánto es la multa por no votar y no cumplir como miembro de mesa?

Tras la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se llevó a cabo el domingo 4 de octubre, muchos ciudadanos se preguntan si tienen una multa electoral por no votar o por no haber acudido a las urnas para cumplir con la función de miembros de mesa.

Si te encuentras en esta situación, puedes verificar si tienes una sanción pendiente y conocer el procedimiento para regularizarla. Antes, ten en cuenta que la multa por no cumplir como miembro de mesa es de S/ 275, mientras que para aquellos ciudadanos que se no acudieron a sus locales de votación para sufragar en estas elecciones deberán pagar bajo los criterios del INEI y el valor de la UIT vigente:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

Distritos catalogados como "Pobres": S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Multas electorales: Link de consulta para saber si tienes deudas

Los ciudadanos pueden verificar si registran una multa electoral a través de los canales oficiales habilitados por el JNE. Como se recuerda, la jefa de la Oficina de Cobranza del JNE, Carla Zavaleta, informó a Exitosa que cuentan con una plataforma digital que puedes acceder a través del siguiente ENLACE. Seguidamente solo debes seguir los siguientes pasos con tu DNI a la mano:

Ingresar a la plataforma del JNE a través del link https://multas.jne.gob.pe/login Digita el número de tu DNI, ingresa el código captcha y acepta los términos. Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar.

Esta consulta resulta especialmente importante para quienes no acudieron a votar, tuvieron dificultades para asistir a su local de votación o fueron designados miembros de mesa y no cumplieron con dicha responsabilidad.

¿Dónde pagar tu multa electoral por no votar en las ERM 2026?

Recuerda que de acuerdo a los lineamientos del JNE, tener una multa electoral no solo implica una deuda económica, sino también una serie de restricciones que afectan trámites clave en el día a día como: Imposibilidad de realizar trámites judiciales o administrativos, bloqueo de trámites de estado civil, restricciones para sacar tu brevete, impedimento para postular o ejercer cargos públicos.

Así que, una vez confirmada la existencia de una multa, el ciudadano debe seguir las instrucciones oficiales para efectuar el pago por internet. De acuerdo a lo revelado por el JNE, puedes pagar tu deuda de la siguiente forma:

A través de Págalo.pe : el sistema permite seleccionar la opción de multas electorales, consultar las obligaciones asociadas al DNI y efectuar el pago correspondiente usando una tarjeta de débito o crédito

el sistema permite seleccionar la opción de multas electorales, consultar las obligaciones asociadas al DNI y efectuar el pago correspondiente usando una tarjeta de débito o crédito Pagos en línea mediante el portal del JNE: https://pagosenlinea.jne.gob.pe/

Dónde pagar si tienes multa electoral.

Otra alternativa consiste en acudir presencialmente a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional y proporcionar el número de DNI junto con el código de tasa correspondiente.

a nivel nacional y proporcionar el número de DNI junto con el código de tasa correspondiente. En la caja de la oficina del JNE, ubicada en av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima, con tarjeta Visa o efectivo.

De esa forma, el JNE reveló el link oficial que permite conocer si tienes multas electorales y cómo pagarlas tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre.