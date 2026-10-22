Reniec anuncia atención especial este sábado 24 de octubre en más de 100 sedes a nivel nacional

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/10/2026
A través de sus redes sociales, el Reniec anunció que este sábado 24 de octubre atenderá de manera especial en más de 100 sedes a nivel nacional. Para ello, instó a los ciudadanos a que consulten los lugares autorizados y sus respectivos horarios.
Reniec atenderá de manera especial este sábado 24 de octubre
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), atenderá de manera especial este sábado 24 de octubre. Durante este fin de semana, los ciudadanos podrán realizar trámites como duplicado, renovación y emisión del DNI por primera vez, además de recoger documentos que ya se encuentren listos.
¿En qué regiones se realizará la atención especial este sábado 24 de octubre?
Como parte de la publicación difundida por la institución, se detalla que habrán 25 regiones en la que esta atención especial se llevará a cabo este sábado 24 de octubre. Para conocer el detalle de cada sede y sus horarios, se puede verificar a través de este enlace.
Como parte de la iniciativa, el Reniec atenderá en horarios diferenciados. Algunasfuncionarán desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m., mientras que otras ampliarán su atención hasta la 1:45 p. m.
- Áncash
- Amazonas
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Callao
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Loreto
- Moquegua
- Piura
- Puno
- San Martín
- Tacna
- Tumbes
- Ucayali
¿Cuánto es el monto por emitir el DNI electrónico?
Para realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres, con la finalidad de que adquieras tu DNI electrónico 3.0, para que luego pueda ser recogido en las sedes más cercanas a ti.
Como parte del proceso, se deber realiza el pago con el código 02121, mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad. También puede pagarse vía Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito, siendo el monto a pagar S/ 30.
Incluso, las personas que deseen recoger su DNI pueden consultar si su documento ya está listo a través de la página del Reniec. Si el estado del trámite figura al 100%, los ciudadanos pueden acudir al centro de atención para solicitarlo.
Finalmente, con este anuncio, el Reniec deja claro que, este fin de semana del sábado 24 de octubre atenderá al público en más de 100 sedes habilitadas, con la finalidad que los cuidadanos cuenten con sus documentos de identidad.