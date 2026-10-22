Reniec anuncia atención especial este sábado 24 de octubre en más de 100 sedes a nivel nacional

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus redes sociales, el Reniec anunció que este sábado 24 de octubre atenderá de manera especial en más de 100 sedes a nivel nacional. Para ello, instó a los ciudadanos a que consulten los lugares autorizados y sus respectivos horarios.

Reniec atenderá de manera especial este sábado 24 de octubre

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), atenderá de manera especial este sábado 24 de octubre. Durante este fin de semana, los ciudadanos podrán realizar trámites como duplicado, renovación y emisión del DNI por primera vez, además de recoger documentos que ya se encuentren listos.

📢 ¡Este sábado 24 de octubre abrimos nuestras puertas para atenderte! Consulta las sedes y horarios disponibles aquí: https://t.co/q00Q4J1onQ ¿Necesitas tramitar o recoger tu DNI? 🙌 Aprovecha nuestra jornada especial de atención y acércate a las oficinas habilitadas. 📌 Importante: en los Centros MAC Lima Este, Lima Sur y Lima Norte, los trámites de DNI se atienden con cita previa, llamando al 1800 de Aló Plataforma MAC - Perú. En los Centros MAC Callao y Ventanilla, la atención se brindará con aforo limitado, de acuerdo con su capacidad operativa. #Reniec #DNI #AtenciónReniec October 22, 2026

¿En qué regiones se realizará la atención especial este sábado 24 de octubre?

Como parte de la publicación difundida por la institución, se detalla que habrán 25 regiones en la que esta atención especial se llevará a cabo este sábado 24 de octubre. Para conocer el detalle de cada sede y sus horarios, se puede verificar a través de este enlace.

Como parte de la iniciativa, el Reniec atenderá en horarios diferenciados. Algunas funcionarán desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m ., mientras que otras ampliarán su atención hasta la 1:45 p. m.

Áncash Amazonas Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Moquegua Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali

¿Cuánto es el monto por emitir el DNI electrónico?

Para realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres, con la finalidad de que adquieras tu DNI electrónico 3.0, para que luego pueda ser recogido en las sedes más cercanas a ti.

Como parte del proceso, se deber realiza el pago con el código 02121, mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad. También puede pagarse vía Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito, siendo el monto a pagar S/ 30.

Incluso, las personas que deseen recoger su DNI pueden consultar si su documento ya está listo a través de la página del Reniec. Si el estado del trámite figura al 100%, los ciudadanos pueden acudir al centro de atención para solicitarlo.

Finalmente, con este anuncio, el Reniec deja claro que, este fin de semana del sábado 24 de octubre atenderá al público en más de 100 sedes habilitadas, con la finalidad que los cuidadanos cuenten con sus documentos de identidad.