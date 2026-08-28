28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó, a través de sus redes sociales, que los peruanos podrán votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) con su DNI vencido o por vencer. Esta medida solo es para efecto del sufragio del 4 de octubre.

¿Puedo votar con DNI vencido en ERM 2026? Esto dice Reniec

El viernes 28 de agosto, Reniec compartió una publicación en su cuenta oficial de X donde detalla que se emitió la resolución N° D000023-2026-RENIEC/JNAC que prorroga de manera excepcional, hasta el domingo 4 de octubre del presente año, la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o que esté por vencer.

La medida solo surte efecto para el sufragio en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el que los peruanos elegirán las autoridades que gobernarán las regiones, provincias y distritos del país durante el próximo periodo.

En la disposición se detalla que "la falta de actualización del DNI no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio", además se precisa que esta medida busca garantizar la participación de todos los electores.

"Prorrogar excepcionalmente, hasta el domingo 4 de octubre de 2026, la vigencia de los Documentos Nacional de Identidad - DNI caducos o que estén por caducar de los ciudadanos obligados a sufragar en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026", se lee en el artículo segundo de la resolución publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Es decir, los ciudadanos podrán acudir a sus locales de votación con el DNI azul, amarillo o electrónico, en cualquiera de sus versiones —DNIe 1.0, 2.0 o 3.0, según la normativa vigente para las ERM 2026.

Elecciones del 4 de octubre: peruanos podrán votar con DNI vencido.

Si aún tienes el DNI de menor de edad también podrás votar

Además, la resolución jefatural N° D000023-2026-RENIEC/JNAC detalla que se admite excepcionalmente el DNI de menor de edad, para los efectos de participar de los comicios del 4 de octubre del 2026; es decir, si eres adulto y cuentas con ese documento aún, sí podrás acudir a tu mesa de sufragio y emitir tu voto.

De acuerdo con el padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un total de 26.314.724 ciudadanos participarán en los próximos comicios. De esa cifra, 1 735 329 cuentan con el DNI vencido, por lo que serán beneficiados con esta resolución.

La normativa se pondrá en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que ejerzan las acciones correspondientes según sus funciones y competencias.

Reniec aconseja a los peruanos recoger DNI ya tramitados

Reniec informó que, con cierre al 26 de agosto, se registra más de 600 mil DNI de mayor de edad, que aún no han sido recogidos, a nivel nacional. En ese sentido, insta a la ciudadanía a acercarse a las agencias, centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y otras sedes de la institución donde realizaron su trámite o eligieron recoger el documento.

Pues bien, al contar con el documento de identidad actualizado podrán realizar diversos trámites y garantizar sus derechos.

En conclusión, el Reniec destaca que tras la emisión de la resolución, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 con el DNI vencidos o a punto de vencer, el 4 de octubre.