Reniec amplía citas para tramitar el DNI: conoce AQUÍ las nuevas oficinas y cómo reservar tu atención

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si necesitas renovar tu DNI, solicitar un duplicado o actualizar tus datos personales, ahora tienes más alternativas para programar tu visita al Reniec.

La entidad amplió su sistema de atención mediante citas previas con la incorporación de tres oficinas principales ubicadas en Chiclayo, Trujillo y Tarapoto, con el objetivo de que los ciudadanos organicen sus trámites y acudan en la fecha y el horario seleccionados.

La medida fue anunciada el 19 de octubre y forma parte de la implementación progresiva de esta modalidad en distintas regiones del Perú. El servicio permite realizar gestiones relacionadas con el documento nacional de identidad sin depender exclusivamente de la atención por orden de llegada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la reserva es necesaria únicamente para determinados trámites del DNI. El recojo de documentos ya emitidos y las gestiones vinculadas con registros civiles continúan atendiéndose sin cita previa.

¿Dónde están las nuevas oficinas de Reniec que atienden con cita?

Las tres sedes incorporadas al sistema se encuentran en las siguientes direcciones:

Chiclayo: avenida Balta n.° 680, esquina con la avenida Elías Aguirre.

avenida Balta n.° 680, esquina con la avenida Elías Aguirre. Trujillo: avenida Pablo Casals, manzana A, lote 6, urbanización Los Cedros.

avenida Pablo Casals, manzana A, lote 6, urbanización Los Cedros. Tarapoto: jirón Jiménez Pimentel n.° 280.

En Lima Metropolitana, los ciudadanos también pueden reservar citas en los centros de atención de Áncash, Independencia, Miraflores, 6 de Agosto, Jesús María, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho.

En otras regiones, el servicio está disponible en las oficinas principales de Piura, Cusco, Huaraz, Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos, Tacna, Ayacucho, Pucallpa, Chachapoyas y Pasco.

Los usuarios pueden consultar las direcciones completas y los horarios de atención en el portal oficial de oficinas del Reniec, antes de elegir la sede que más les convenga.

📌 #NotaDePrensa | Esta medida permite a los ciudadanos programar su atención con anticipación para tramitar el DNI, eligiendo la fecha y el horario de su visita, para una atención más ordenada y eficiente. Conoce qué oficinas se suman y cómo reservar una cita para trámites de DNI en las oficinas de Reniec aquí: https://t.co/7KW1LBtHy3 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 19, 2026

¿Cómo reservar una cita para tramitar el DNI?

Para separar un turno, primero debes pagar la tasa correspondiente al procedimiento que necesitas realizar. El abono puede efectuarse mediante Yape, agentes BCP, Págalo.pe o el Banco de la Nación. Sin este requisito, no podrás completar la reserva.

Después, ingresa al gestor de citas virtual del Reniec y selecciona la opción para reservar una atención. Registra tu número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento para validar tus datos personales.

A continuación, elige el servicio de trámite de DNI o DNI electrónico y especifica si necesitas un duplicado, una renovación, una rectificación o una actualización de información. Luego, selecciona la oficina, registra tu correo electrónico e introduce el código de verificación que recibirás para continuar con el proceso.

Finalmente, escoge una fecha y un horario entre las opciones disponibles en la plataforma. Cabe señalar que las personas con discapacidad y las madres gestantes están exceptuadas del requisito de cita para estos trámites, pues cuentan con atención preferencial.

La ampliación del servicio permite a más ciudadanos gestionar sus documentos de identidad mediante una visita programada. Para evitar contratiempos, se recomienda verificar la dirección y el horario de la sede elegida, realizar el pago correspondiente y confirmar la disponibilidad de citas antes de acudir a una oficina.