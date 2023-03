Salhuana: "El norte nuevamente inundado y la Reconstrucción con Cambios nunca llegó"

11/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las fuertes lluvias que azotan en el norte del país, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, cuestionó que no se haya concretado la reconstrucción de obras que prometían cambios en esta zona del Perú, la cuál había sido azotada en años anteriores por los mismos desastres naturales.

De esta manera, través de su cuenta de Twitter, el parlamentario deslizó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) tiene denuncias sobre presuntos actos de corrupción, incumpliendo así con su propósito, por lo que pidió una fiscalización inmediata.

"El norte nuevamente inundado y la reconstrucción con cambios nunca llegaron. La ARCC con presupuestos anuales de 8 mil millones desde 2017 y denuncias de copamiento político y corrupción, incumplió su propósito", se lee en su cuenta de Twitter.

Declaratoria de emergencia, desde Tumbes hasta Lima

Es importante señalar que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, anunció ayer que se dictará declaratoria de emergencia, desde Tumbes hasta Lima, por el impacto del ciclón Yaku.

"Estamos considerando departamentos. Vamos a declarar en estado de emergencia, por impacto, a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Lima", detalló el titular del Mindef.

En ese sentido, Chávez Cresta apuntó que la postura del Ejecutivo busca "tomar medidas presupuestales" para proteger a Lima, luego de las últimas fuertes precipitaciones que se registraron.

Asimismo, mencionó que la medida duraría, como máximo, hasta el 15 de abril, esto debido a lo pronosticado por la comunidad científica.

"Ese es el horizonte que tenemos científicamente para que el ciclón Yaku salga del continente sudamericano y el territorio peruano, y no afecte las condiciones meteorológicas como se está llevando a cabo", agregó.

Dina Boluarte viaja al norte ante intensas lluvias

Este sábado, la presidenta Dina Boluarte empezó a recorrer las regiones del norte que están gravemente afectadas por las fuertes precipitaciones que se desarrollan, a fin de brindar la atención respectiva.

"Como política de gobierno ya estamos trabajando para alcanzar a cada municipio provincial un pack de maquinarias a nivel nacional para que afrontar esta situación de crisis", aseguró la jefa de Estado desde Tumbes, para iniciar la atención de la emergencia por las lluvias.

"El gobernador y los alcaldes no tienen cómo afrontar de manera inmediata y el Estado tampoco porque no tenemos maquinarias, autobombas, no tenemos cómo afrontar este sistema de lluvias porque se abandonó realmente al Estado", agregó.

