Corte de AGUA el 17 de octubre en distritos de Lima: zonas y horarios, según Sedapal

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, anunció que habrá corte temporal del servicio de agua potable el sábado 17 de octubre en algunos distritos de Lima. Consulta cuáles serán las zonas afectadas y horarios.

¿Por qué será el corte de agua el 17 de octubre?

De acuerdo al comunicado de Sedapal, el corte de agua programado para el sábado responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones que tendrán como objetivo mejorar la infraestructura de abastecimiento en diversos sectores de la capital.

Según se reveló, el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados sectores como calles, manzanas, urbanizaciones y asentamientos humanos. Asimismo, se informó que el horario de la interrupción y de la reposición del servicio dependerá de la intervención a realizar en cada zona.

Se aconseja a los usuarios tomar las medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con agua de forma temporal en sus hogares o negocios.

Distritos afectados por corte de agua: zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el sábado 17 de octubre:

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Santa Luisa 1ra etapa, asociación Rosa de América, P.J. Señor de los Milagros, urb. Industrial Molitalia, urb. Santa Isolina, urb. Santa Luzmila.

Sectores afectados en La Molina

Desde las 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. El Sol de La Molina I, II, III y IV etapa, urb. San Remo, urb. Molina Real, urb. Las Laderas, urb. El Descanso de La Molina, asoc. Nueva Molina, asoc. Huertos de La Molina, Coop. Viv. Musa I, II, III, IV y V etapa, asoc. Piedra Viva, asoc. Los Arbolitos, asoc. Viv. Los Huertos (Pilones), urb. La Riviera.

Recomendaciones ante el corte de agua programado en Lima

Recomendaciones ante un corte de agua.

Ante la suspensión temporal del servicio de agua potable, Sedapal también pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte de agua. No solo ello, también se pone a disposición los siguientes consejos:

Almacenamiento del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.

como baldes o bidones desinfectados y con tapas. Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Así que si pensabas hacer uso del agua potable el sábado, se aconseja revisar primero la programación de Sedapal donde se detalla qué distritos de Lima se verán afectados por determinadas horas por la interrupción del servicio.