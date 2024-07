Senador colombiano sobre conflicto por Isla Santa Rosa: "Los estados están en su derecho de pronunciarse"

El senador del partido Conservador Colombiano, German Blanco, se refirió a la polémica generada por las declaraciones de un funcionario de su país sobre la Isla Santa Rosa y señaló que los estados están en su derecho de pronunciarse sobre la territorialidad.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Blanco indicó que depende de el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la Cancillería de Colombia, mantener una relación estable con el territorio peruano.

De tal modo, Blanco descartó tener alguna información respecto en el Congreso del República, resaltando que no se encuentra en territorio colombiano. Además, indicó que no es parte de la función ejecutiva de su Estado. "Propendemos para que la relación entre Perú y Colombia se restablezca y, esté en los mejores términos", agregó.

Entrevista con Exitosa, el alcalde de la Isla Santa Rosa, Iván Yovera, denunció que su jurisdicción no cuenta con servicios básicos y aseguró que para atenderse médicamente deben hacerlo en Colombia o Brasil.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el burgomaestre precisó que los ciudadanos de su jurisdicción se ven obligados a trasladarse hasta las ciudades de Tabatinga y Letizia debido a la precaria situación en la que se encuentra el sistema de salud.

"Nuestro centro de salud está deteriorado. Nos tenemos que atender en Colombia o en Brasil. (¿Para atenderse en salud tienen que cruzar la frontera?) Así es, tenemos que irnos a atender a Tabatinga y en Letizia porque en Santa Rosa no hay los médicos y medicina adecuada", reveló para nuestro medio.

El pasado 10 de julio, Yovera reveló que autoridades de Perú y Colombia conocen sobre la disputa de la zona fronteriza desde años atrás. La autoridad edil se enteró sobre ello en el año 2021.

Además, el burgomaestre precisó que cuando fue funcionario de la Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en 2020 conversó con un capitán de puerto de Colombia, quien le compartió la información.

"El capitán de puerto me mostró la pantalla de su computadora y me dijo 'mira acá te muestro que en el tema de Santa Rosa está en debate, no es un tema de nosotros simplemente están viendo las Cancillerías de ambos países'" , narró.