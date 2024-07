Alcalde de Isla Santa Rosa, Iván Yovera, denunció disputa del territorio entre Perú y Colombia en 2021

El alcalde de Isla Santa Rosa, Iván Yovera, reveló que autoridades de Perú y Colombia conocen sobre la disputa de la zona fronteriza desde años atrás. La autoridad edil se enteró sobre ello en el año 2021.

En diálogo con Karina Novoa en 'Informamos y Opinamos', Yovera precisó que cuando fue funcionario de la Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en 2020 conversó con un capitán de puerto de Colombia, quien le compartió la información.

Al funcionario colombiano le preguntó el porqué a las embarcaciones peruanas les daban el zarpe Leticia -Mario Rivera, que es una isla detrás de Santa Rosa. En consecuencia, la autoridad portuaria le respondió que el territorio está en litigio.

"El capitán de puerto me mostró la pantalla de su computadora y me dijo 'mira acá te muestro que en el tema de Santa Rosa está en debate, no es un tema de nosotros simplemente están viendo las Cancillerías de ambos países'" , narró.