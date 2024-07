Alcalde de Isla Santa Rosa denuncia abandono del Estado: Debemos atendernos en Colombia o Brasil

En entrevista con Exitosa, el alcalde de la Isla Santa Rosa, Iván Yovera, denunció que su jurisdicción no cuenta con servicios básicos y aseguró que para atenderse médicamente deben hacerlo en Colombia o Brasil.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el burgomaestre precisó que los ciudadanos de su jurisdicción se ven obligados a trasladarse hasta las ciudades de Tabatinga y Letizia debido a la precaria situación en la que se encuentra el sistema de salud.

El burgomaestre señaló que su jurisdicción padece una serie de falencias. Entre ellas, destacó que no cuenta con agua y desagüe, las calles se encuentran deterioradas, no presentan un embarcadero ni señal de internet estable.

Además del sector salud, la educación también es deficiente en esta parte del Perú. Por ello, incluso el propio alcalde se vio obligado a culminar sus estudios básicos en Colombia debido a que en su jurisdicción era casi imposible. Hoy en día, las aulas superan su capacidad de atención y, por ello, ha pedido nueva infraestructura.

La Isla Santa Rosa se encuentra vinculada al 'Tratado Lozano - Salomón', firmado en 1922, en el que se precisa la frontera entre ambos países. Sin embargo, hace unos días un funcionario colombiano acusó de una supuesta 'ocupación irregular' por parte del Perú.

Según contó el alcalde, durante la 'Primera Mesa Técnica de Seguridad de Fronteras' en Leticia, el funcionario de la Cancillería de Colombia para increparlo por haberse presentado como representante del gobierno peruano.

"Me dijo 'esa isla no está asignada al Perú'. (...) Yo me quede sorprendido por el tema, simplemente volví y replique 'yo soy alcalde electo' y él más alterado me dijo 'no le voy a permitir'. Yo me tuve que retirar", contó el alcalde acerca del incidente en el que se puso en disputa a que país pertenece la Isla Santa Rosa.