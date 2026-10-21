Río Rímac amanece con gran cantidad de basura y aguas negras: persiste el arrojo de residuos pese a alertas por El Niño

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El río Rímac continúa acumulando basura y aguas contaminadas debido al arrojo de residuos en su cauce. Situación genera alamar ante las advertencias por los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Río Rímac sigue siendo un botadero

La mañana de este miércoles, 21 de cotubre, el río capitalino amaneció con su caudal teñido de un inesperado color negro, si bien no es la primera vez que ocurre este hecho, en esta ocasión el tramo es totalmente extenso, desde el puente Trujillo hasta el puente Dueñas.

Anteriormente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se ha pronunciado acerca de lo que ocurre debido a que personas inescrupulosas continúan contaminando el río Rímac tirando desperdicios.

De acuerdo a imágenes exclusivas registradas por Exitosa, las aguas del río inclusive tiñen con su color oscuro todas las rocas que están ubicadas en la parte del puente Dueñas, en el cruce las avenidas Dueñas y Morales Duárez.

Pese a que las autoridades han alertado por las consecuencias que podrían suscitarse ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, las personas continúan arrojando residuos al río Rímac.

Hombre es captado arrojando gran cantidad de basura al río Rímac

Nuestro medio captó el preciso instante cuando un hombre se acercó al río Rímac a bordo de una carreta llena de desperdicios y al notar la presencia de nuestro equipo comenzó a agarrar sus bolsas y las lanzó al cauce.

En consecuencia, pese a que las autoridades han advertido sobre los posibles efectos del fenómeno El Niño, esta mañana el río Rímac amaneció con gran cantidad de basura y aguas contaminadas debikdo al arrojo de residuos en su cauce.

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