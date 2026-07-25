Falleció adulta mayor de 88 años afectada por el sismo en Junín tras soportar bajas temperaturas en Chupuro

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El fuerte sismo de magnitud 5.1 que azotó hace una semana la región Junín continúa causando graves consecuencias. En esta oportunidad, una adulta mayor que resultó damnificada por este fenómeno natural falleció luego de que su salud se agravó tras haber perdido su vivienda.

Adulta mayor pierde la vida tras fuerte temblor en Junín

El fuerte movimiento telúrico registrado en esta zona de la sierra peruana ocasionó que diversas familias resultaran afectadas y muchas de ellas perdieron sus casas, tal es el caso de una mujer identificada como Brígida Quintana Hilario, de 88 años, quien perdió la vida tras vivir por varios días en una carpa luego de desatarse la emergencia.

Los familiares de la octogenaria afirmaron que las bajas temperaturas en Chupuro deterioraron progresivamente el estado de salud que atravesaba por lo que finalmente dejó de existir.

"Desde el terremoto ha estado afuera en el frío, ella estaba bien. No nos quieren dar ni carpa ni nada, no hay para su entierro, no tengo nada. (¿Ella estaba malita?) No, estaba bien, comiendo y todo, estaba normal", manifestó sollozando uno de sus familiares en diálogo con TV Perú Noticias.

En tanto, nuestro medio pudo conocer que sus restos vienen siendo velados en una carpa alquilada dentro del barrio Centro Unión porque su domicilio quedó completamente afectado por el temblor del pasado 18 de julio.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Chupuro, zonas afectada por el sismo, falleció al no soportar el intenso frío que se vive en la zona. La familia de la afectada, pide poyo económico a las personas para cubrir los gastos del sepelio.



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El clima de Junín habría deteriorado la salud de la adulta mayor

Por su avanzada edad, la adulta mayor tuvo que ser rescatada por su familia durante el sismo y desde entonces estuvo junto a ella en plena vía pública sin un refugio adecuado luego de que su vivienda quedara inhabitable. Según el testimonio de sus hijos el clima fue un factor causante de su deceso.

"El lunes nos han dado una carpa pequeña. Igual allí hace frío, pese a todas las frazadas que tenía, no es como una casa. Parece que eso poquito a poquito la ha empeorado. Parece que le ha dado bronconeumonía. Hasta ayer estaba más o menos, pero ya su garganta sonaba", expresó su familiar.

Tras la inesperada partida de la fémina de la tercera edad , sus seres queridos, que son personas de bajos recursos, han solicitado apoyo solidario para poder realizarle una cristiana sepultura. De igual forma para que ellos puedan afrontar gastos en alimentación y abrigo.

Es así como, tras permanecer varios días viviendo en una carpa luego de que su vivienda se encontrara inhabitable por el temblor de magnitud 5.1 que azotó Junín, una adulta mayor de 88 años perdió la vida. De acuerdo a lo indicado por sus hijos, la mujer identificada como Brígida Quintana Hilario habría fallecido a causa del frío.