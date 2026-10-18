Señor de los Milagros: ATU ejecutará plan de desvío en los recorridos de los servicios de transporte público para este domingo 18 de octubre

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido al segundo recorrido de la sagrada imagen del Señor de los Milagros de hoy, domingo 18 de octubre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aplicará desvíos y restricciones vehiculares por la jornada que reúne a miles de fieles del Perú y de diferentes partes del mundo.

En ese sentido, la entidad adscrita Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación, a fin de evitar inconvenientes, puesto que, las modificaciones en los recorridos de los servicios de transporte público y puntos de bajada se realizarán mientras estén cercanos a la procesión, donde los usuarios podrán continuar a pie.

¿Cuál es el plan de ruta?

Con referente al servicio regular "B", las personas podrán bajar en la estación Dos de Mayo, la más cercana al recorrido procesional de este domingo 18 de octubre. Durante la aplicación de los desvíos, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas.

Asimismo, los usuarios podrán bajar en los paraderos habilitados en la avenida Nicolás de Piérola, cerca de la plaza Dos de Mayo, y continuar a pie hacia la procesión del "Cristo Morado".

Los servicios 404, 405 y 406 modificarán su recorrido a medida que avance la procesión y se restrinja el tránsito en la avenida Abancay, por lo que circularán por la avenida Tacna. Los usuarios podrán acercarse al recorrido desde los paraderos habilitados en esta vía, en la zona próxima al puente Santa Rosa.

Por su parte, el servicio 412 limitará su recorrido al distrito del Rímac, con un punto de bajada en la prolongación de la avenida Tacna, cerca de la intersección con la calle Pizarro.

💜🙏 ¿Vas a acompañar al Señor de los Milagros? Este domingo 18 de octubre, algunos servicios del Metropolitano y los corredores Azul y Morado modificarán sus recorridos debido a la procesión. https://t.co/U0L6LeUJbJ — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 16, 2026

Recomendaciones del INDECI durante tu estadía en la procesión

Como parte del segundo recorrido de la sagrada imagen del Señor de los Milagros para este domingo 18 de octubre, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones para salvaguardar su seguridad y la de sus seres queridos.

En ese sentido, la entidad ha presentado tres recomendaciones a los fieles durante su presencia en la procesión, señalando que es importante actuar con "responsabilidad y mantener la calma" en este clase de eventos masivos de gran concurrencia.

Evita los tumultos: Para reducir el riesgo de incidentes, procura no ingresar en las zonas más concurridas. Presta especial atención a las personas vulnerables y bríndales apoyo en todo momento para garantizar su seguridad. Identificación de personas vulnerables: Niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad deben portar algún tipo de identificación con datos de contacto. Asimismo, acuerda con ellos un punto de encuentro en caso de extravío. Mantén la calma ante una emergencia: En caso de presentarse una situación de riesgo, conserva la calma y evacúa de manera ordenada. Evita correr, empujar o gritar, y aléjate de las zonas con aglomeraciones.

Cabe precisar que, los desvíos y cierres viales se ejecutarán según el avance de la procesión y las disposiciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).