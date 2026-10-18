Señor de los Milagros ingresó a Palacio luego de 40 años: Keiko Fujimori recibió a la sagrada imagen

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori recibió al Señor de los Milagros en el Palacio de Gobierno, durante su segundo recorrido procesional en Lima. La sagrada imagen ingresó al recinto después de 40 años y fue recibida por representantes del Ejecutivo en el Patio de Honor, en medio de las muestras de fe y devoción de los fieles.

Keiko Fujimori recibe al Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno

Este domingo 18 de octubre, el Señor de los Milagros realiza su segundo recorrido en el Centro de Lima y la mandataria Keiko Fujimori recibió la sagrada imagen en el Palacio de Gobierno luego de 40 años, ya que la última vez fue en 1986.

Como parte del homenaje, la presidenta de la República, estuvo acompañada del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta y los integrantes de su gabinete ministerial para rendir homenaje al Señor de los Milagros durante su ingreso al Palacio de Gobierno, en el marco de su segundo recorrido procesional por Lima.

Entrega de arreglos florales patrióticos

Durante el homenaje al Cristo Moreno, se entregaron diversos arreglos florales, incluidos conos con los colores de la bandera peruana y un escudo floral del Perú, como muestra de devoción y reconocimiento a la sagrada imagen en su paso por Palacio de Gobierno.

Asimismo, la jefa de Estado entregó cirios al anda procesional como símbolo de homenaje en representación del pueblo peruano. Los ministros de Estado también participaron en este acto y, con cirios en mano, hicieron entrega de sus aportes a los integrantes de la quinta cuadrilla del Señor de los Milagros para que fueran colocados en el altar.

La ceremonia congregó a fieles y autoridades en un ambiente de devoción religiosa, como parte de las actividades que acompañan el recorrido de una de las manifestaciones de fe más representativas del país.

Este acontecimiento cobra especial relevancia al tratarse del regreso de la sagrada imagen al recinto después de cuatro décadas, pues su última visita se registró en 1986, consolidando una tradición religiosa profundamente arraigada en el Perú.

Finalmente, el ingreso del Señor de los Milagros al Palacio de Gobierno marcó un momento significativo durante su segundo recorrido procesional por el Centro de Lima. La recepción, encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori y representantes del Poder Ejecutivo, se realizó en medio de las muestras de fe y devoción de los fieles.