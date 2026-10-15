Keiko Fujimori afirma que el fenómeno El Niño 2026-2027 "sobrepasa cualquier cálculo"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, acudió a la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en el distrito de Chorrillos para anunciar una serie de medidas adicionales que implementará el Ejecutivo frente a la llegada del Fenómeno El Niño. Asimismo, remarcó que las proyecciones meteorológicas prevén un impacto significativo en diversas regiones del país.

Evaluación de anomalías térmicas tras el fenómeno El Niño

La jefa de Estado realizó una inspección a los reportes presentados por la comunidad científica y las instituciones de monitoreo ambiental para evaluar la magnitud del fenómeno. Fujimori señaló que las mediciones más recientes dan cuenta de un calentamiento anómalo en las aguas del océano Pacífico que supera los registros previos.

"Esta mañana estábamos en la embarcación científica Humboldt demostraron que la temperatura del mar estaba 5 grados por encima de lo normal y como lo ven comparativamente con los fenómenos de los niños anteriores, la de este año sobrepasa cualquier cálculo o cualquier imaginación", indicó.

Ante este escenario, la presidenta enfatizó que las instituciones técnicas del Estado deben mantener un monitoreo permanente sobre la evolución de las condiciones oceanográficas. La alteración de la temperatura marina condicionará el comportamiento de las lluvias en la costa variaciones climáticas atípicas en los próximos meses.

"El cuadro de arriba que ven las anomalías semanales de la región Niño 3.3 y 4 lo que nos muestra es lo dramático que va a ser el próximo año la sequía", señaló.

Pronósticos de sequías en zonas altoandinas y medidas preventivas

Las evaluaciones técnicas del Gobierno central prestan especial atención al impacto que el fenómeno climático causará en la sierra del país. Las proyecciones oficiales anticipan una reducción considerable en los niveles de precipitación en las regiones de mayor altitud.

"La sequía el próximo año en las zonas altoandinas de nuestro país van a ser muy fuertes y esta es la temperatura que normalmente vemos en Lima y Callao", indicó.

La disminución de lluvias en el ámbito andino afectará directamente la producción agrícola, la ganadería y el abastecimiento de recursos hídricos para las comunidades locales. Por ello, la administración estatal alista intervenciones enfocadas en la protección de los sectores productivos más vulnerables ante la escasez de agua.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de mantener activados los protocolos de respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno. Las acciones anunciadas en la sede de Chorrillos buscan anticipar los escenarios de riesgo y garantizar asistencia a las poblaciones expuestas a los estragos del clima.

En ese sentido, Keiko Fujimori ratificó que el Gobierno mantendrá la supervisión técnica desde el COEN e implementará los planes de prevención necesarios para afrontar las consecuencias del evento climático en el territorio nacional.