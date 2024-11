Sheyla Cóndor: Familia de joven hallada sin vida pide cadena perpetua y alerta de Interpol contra policía prófugo

El abogado de la familia de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, joven hallada sin vida, informó que están solicitando cadena perpetua para los responsables y la alerta de Interpol para ubicar al policía involucrado en el caso.

En declaraciones para Exitosa, el letrado precisó que se está solicitando que el delito sea imputado como feminicidio agravado. Además, solicitan que ingresen al presunto feminicida en el sistema de recompensas para así dar con su paradero más rápido.

En esa línea, el abogado también señaló que se podría considerar que la Policía Nacional del Perú (PNP) ayudó al suboficial de tercera que habría cometido el delito. Ello en razón de la omisión que cometieron los efectivos de la comisaría al rechazar la denuncia que presentaron inicialmente los familiares de la víctima.

"Eso no solo podría ser una omisión a sancionarse en la vía administrativa o penal, sino que a su vez podría ser un indicio fundamental de que está persona habría conllevado a eludir la justicia penal peruana del imputado", mencionó.

A partir del miércoles 13 de noviembre, los familiares de la joven se organizaron para dar con el paradero de Sheyla Cóndor luego de que el centro de labores de la fémina reportara que no asistió a trabajar. Es ahí se decidieron acercarse hasta la vivienda de su hija y buscar cualquier indicio que los guíe sobre su paradero.

El padre de la joven hallada sin vida en Comas informó que dieron con el paradero de su hija tras revisar conversaciones de WhatsApp, a las que lograron acceder gracias a que la laptop estaba abierta.

"Justicia para mi hija, eso es lo que pido. Ese señor no puede estar andando suelto porque yo he perdido una hija que tenía tantos planes para salir, luchar, viajar. Tanto planes y ahora me la han quitado", expresó la madre.