Juan Vargas se defiende y asegura no haber manejado ebrio durante choque: "Fue una distracción"

Juan Manuel Vargas, conocido como el 'Loco', fue puesto en libertad luego de haber sido detenido en la comisaría de Magdalena tras protagonizar un choque en la madrugada de este domingo. Tras ello, el exfutbolista habló con los medios de prensa para explicar detalladamente lo sucedido a bordo de su camioneta y otros dos acompañantes.

La exfigura de la Selección Peruana desmintió rotundamente que se haya encontrado en estado de ebriedad mientras manejaba el vehículo de su propiedad. A su vez, ofreció las disculpas del caso a su familia y de paso aseguró haber colaborado en todo momento con la investigación de las autoridades.

En medio de una gran cobertura periodística y acompañado de sus familiares y abogado, Juan Manuel Vargas dejó la comisaría de Magdalena y de inmediato atendió a los reporteros que aguardaban por sus palabras.

Con un semblante calmado, el 'Loco' dejó en claro que la causa de su accidente fue una distracción con el celular ya que lo tomó mientras manejaba y cuando intentó reaccionar ya era demasiado tarde. Además, el exfutbolista dejó en claro que no se encontraba en estado de ebriedad por lo que nunca se ocultó y siempre se mostró colaborador con los agentes de la Policía Nacional del Perú.

"Hubo una distracción cuando me estaba retirando a mi casa y pasó este accidente, pero ya me puse a disposición y hemos cumplido con todo. No (estaba en estado de ebriedad), estoy con mi brevete y todo el procedimiento que tenía que hacer ya lo hice", expresó.