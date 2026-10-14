SISMO remece LIMA, HOY, miércoles 14 de octubre: conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido el país este miércoles 14 de octubre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la noche de hoy, miércoles 14 de octubre, exactamente las 8:16 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 3.6, con el punto de referencia a 4 kilómetros al norte de Chosica, región Lima.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 84 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 11.90 y -76.71, respectivamente, con una intensidad de nivel III.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0734 Fecha y Hora Local: 14/10/2026 20:16:04 Magnitud: 3.6 Profundidad: 84km Latitud: -11.90 Longitud: -76.71 Intensidad: III Chosica Referencia: 4 km al N de Chosica, Lima - Lima https://t.co/OdFQxUaIzJ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 15, 2026

(Noticia en desarrollo...)