Transportistas anuncian paro nacional para el 10 de octubre: Se congregaría al 90% de gremios

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Hernán Mendieta, anunció un paro nacional para el próximo jueves, 10 de octubre, que congregaría al 90% de gremios de dicho sector.

Durante el diálogo con Katyusca Torres Aybar en el programa 'Exitosa Te Escucha', Mendieta confirmó que a este paro nacional se sumarán integrantes de la Confederación Nacional de Usuarios del Perú, además de los bodegueros, quienes también han denunciado ser víctimas de extorsiones.

Asimismo, se refirió al presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, asegurando que este tendrá que "unirse a la medida de fuerza", sobre todo porque con ello buscan defender la vida y alzar su voz de protesta contra la extorsión.

"Yo creo que el señor Martín va a tener que unirse a la medida de fuerza. Si bien es cierto, él representa a una asociación de integración nacional de transportes, pero el sicariato está atacando justamente a sus allegados y sería contraproducente que no acate el paro del 10 de octubre (...) y no queremos formular división porque esto no se trata de derecha o izquierda, es un paro pacífico en defensa de la vida y contra la extorsión", manifestó.