Anitra advierte nuevo paro nacional si no sacan a las Fuerzas Armadas: "Parece que es un engaño"

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, lamentó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no haya sacado a las Fuerzas Armadas a la calle, pese a lo acordado. Ante ello, advirtió que si en 24 horas no salen como lo acordado, se procederá con otro paro de transportistas, pero a nivel nacional.

El representante del gremio de transportistas aseguró que el acuerdo previo con las autoridades especificaba que las instituciones castrenses debían apoyar a la Policía saliendo a las calles. Sin embargo, esto no ha sucedido y recalca que ello va en contra de lo que esperaban.

"El ministro ha dado un anuncio de sacar a las FF. AA. . pero hasta el momento parece que es un engaño lo que está pasando (...) Parece que todo ha sido de alguna manera para suspender esta medida de fuerza (...) Nosotros anunciamos que el ministro de lo que hemos dialogado, en 24 horas, no saca a las Fuerzas Armadas a los 14 distritos donde se ha comprometido que sacará, tomaremos la decisión ya con las bases de anunciar una medida de fuerza acá en Lima Metropolitana y a Nivel Nacional", sostuvo Valeriano.

Según lo narrado por el representante de los transportistas, el acuerdo daba tranquilidad a los trabajadores del transporte. Empero, la falta de presencia de los castrenses, hace que se mantenga la incertidumbre.

En otro punto de la entrevista, acotó que esperarán que se derogue la Ley 32108, la misma que cambia la tipificación de la definición de organización criminal, lo que supone un debilitamiento, explica, en el ordenamiento judicial y que esto es aprovechado por los delincuentes.

"De no ser así, iremos a una medida de fuerza, en todo Lima y Callao y a nivel nacional para buscar la derogatoria de la Ley 32108, que parece que hay que hacerlo porque es esa ley la que está entrampando a que las cosas no sean con claridad en cuanto a los procesos judiciales, en el Ministerio Público, la Fiscalía no encuentra razón para detener a los delincuentes y procesarlos de una vez", describió.