Bellavista: ¡Tragedia! Perro pitbull asesina a 15 gatos y dueño no se hace responsable

Un desgarrador caso fue denunciado por los vecinos de Bellavista, en el Callao, puesto que acusan a un hombre de permitir que su perro pitbull acabe con la vida de al menos 15 gatos. Por si fuera poco, señalan que el dueño se negó a entregar los cuerpos para darles sepultura.

Con carteles en mano, megáfonos y a viva voz, un grupo de vecinos se pararon en el frontis de la vivienda de un hombre identificado como Sandro Erick Barrón Arciniega, de 57 años, para exigirle justicia y que responda por las terribles pérdidas de sus felinos.

En diálogo con Exitosa, uno de los vecinos, Dante Durán Moreno, expresó que su gatito desapareció el 9 de setiembre y la mañana del día siguiente se percató de que se encontraba sin vida en el interior de la casa de Erick Barrón. Lejos de pedirle disculpas por el incidente, el dueño del can alegó que es un expolicía y "sabe cómo eludir una denuncia en su contra".

"Hoy día (10 de setiembre) presentí que estaba dentro y vi que estaba tirado muerto. Toqué la puerta y el señor abrió. Vi al gatito sin cabeza, ni patitas ni cola. El Sr. me dijo 'uy, recién veo a tu gatito'. De ahí le dije que hay un montón de gatitos y que su pitbull mata a todos y me dice 'sí, esta es mi propiedad y puedo hacer lo que quiera. Soy un expolicía y sé las denuncias que van o no y como sucedió dentro de mi propiedad no me pueden hacer nada'", sostuvo el joven consternado por la respuesta del dueño del pitbull.