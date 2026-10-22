Respuesta ante lluvias: Ejército culmina evacuación de aguas empozadas en calles de Tumbes

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Defensa, mediante la intervención del Ejército del Perú, concluyó con éxito las labores de drenaje y evacuación de aguas acumuladas en diversos sectores urbanos de la región Tumbes. Las operaciones de respuesta rápida se concentraron principalmente en el perímetro de la avenida Arica y las inmediaciones del parque El Amor, zonas altamente vulnerables que resultaron afectadas tras las recientes precipitaciones pluviales.

Despliegue de personal militar y labores operativas en la zona

Las operaciones de limpieza y succión de agua demandaron la movilización inmediata de 60 efectivos del Ejército del Perú en puntos estratégicos cercanos al cauce del río Tumbes. El contingente especializado operó dos motobombas de alto rendimiento de manera continua en la avenida Arica para retirar el volumen de agua estancada.

La rápida intervención de las fuerzas armadas evitó que el empozamiento afectara la cimentación de las viviendas colindantes y los comercios que operan en dicho sector urbano. Los trabajos contaron con el apoyo técnico necesario para garantizar el discurrimiento eficiente del líquido hacia las redes de drenaje y zonas de descarga natural.

Vecinos de la zona destacaron la presencia militar como una medida clave para prevenir la proliferación de vectores de enfermedades transmitidas por mosquitos. La culminación de estas labores en horas de la tarde devolvió la normalidad a los transeúntes que circulan por los principales espacios públicos de la ciudad.

Terminaron medidas.

Estrategia de prevención y capacidad de respuesta en la región

Con la finalidad de garantizar una atención inmediata ante futuras contingencias climáticas, la institución militar mantiene un contingente superior a los 1000 efectivos desplegados en la zona de frontera. Este contingente cubre las provincias de Tumbes y Zarumilla, incluyendo jurisdicciones altamente expuestas como los distritos de Papayal y Matapalo.

La Comandancia General de la 1.ª Brigada de Infantería de Tumbes anunció la incorporación de tres motobombas adicionales para potenciar la logística defensiva de la región. El equipamiento complementario permitirá incrementar la velocidad de evacuación de caudales en caso de reportarse precipitaciones de mayor severidad en los próximos días.

Las unidades militares continúan en coordinación constante con las autoridades locales y los comités de gestión del riesgo de desastres para canalizar la ayuda necesaria. La estrategia preventiva prioriza el mantenimiento de vías despejadas para facilitar el flujo natural del agua hacia el río Tumbes ante eventuales lluvias de gran volumen.

En ese sentido, el Ejército reafirma su compromiso de permanecer en primera línea de defensa para proteger a la población de Tumbes y mitigar los estragos causados por las emergencias naturales.