Senamhi advierte lluvias en Piura y Tumbes durante el fin de semana: ¿qué provincias serán afectadas?

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 430 para alertar sobre las precipitaciones previstas durante los próximos días en la costa norte y sierra norte del país.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, con diferentes niveles de intensidad en las zonas comprendidas.

La información difundida por la Dirección Zonal 1, correspondiente a Piura y Tumbes, muestra áreas bajo distintos niveles de riesgo, desde sectores sin peligro hasta zonas con condiciones moderadas, fuertes y extremas. Por ello, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente en las localidades señaladas en el pronóstico.

¿Qué provincias de Piura y Tumbes serán afectadas por las lluvias?

En Tumbes, el aviso meteorológico comprende las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. En Piura, las zonas incluidas son Sullana, Piura, Morropón, Ayabaca, Huancabamba y Talara.

Los mapas publicados por el Senamhi muestran que las áreas de mayor intensidad se distribuyen principalmente entre sectores de Tumbes y el interior de Piura , aunque la extensión de las zonas bajo vigilancia cambia según el día.

Para el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre se observan áreas con niveles de peligro moderado y fuerte, además de sectores identificados con riesgo extremo.

Esta distribución indica que las condiciones meteorológicas no serán uniformes en todas las provincias. Mientras algunas localidades aparecen en zonas de menor riesgo, otras se encuentran dentro de las áreas coloreadas en naranja y rojo, correspondientes a los niveles más elevados de la escala presentada.

Ante este escenario, los ciudadanos que residan en las provincias comprendidas deberán seguir la evolución del pronóstico y prestar especial atención a los comunicados que emitan las autoridades durante la vigencia del aviso.



Recomendaciones ante las precipitaciones

Ante la posibilidad de lluvias y descargas eléctricas, se recomienda evitar exponerse en espacios abiertos durante tormentas y mantenerse alejado de árboles aislados, postes y estructuras vulnerables al viento.

Asimismo, los ciudadanos deben prestar atención a posibles acumulaciones de agua en calles, vías de tránsito y zonas de drenaje deficiente. Quienes viven en sectores expuestos a precipitaciones deben revisar las condiciones de sus viviendas y mantenerse informados mediante canales oficiales.

Las autoridades locales también deben seguir la evolución del pronóstico para adoptar medidas preventivas cuando sea necesario, especialmente en comunidades rurales y áreas donde las lluvias puedan dificultar el tránsito.

El aviso meteorológico del Senamhi mantiene bajo vigilancia a provincias de Piura y Tumbes ante la posibilidad de precipitaciones durante este periodo. La población debe consultar las actualizaciones oficiales y tomar precauciones según las condiciones de su localidad.