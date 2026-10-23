Ventanilla: atacan a balazos a taxista cuando llegaba a su vivienda y delincuentes escapan en motocicleta

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un taxista fue víctima de un ataque armado cuando llegaba a su vivienda, ubicada en la primera etapa del asentamiento humano Angamos, en el distrito de Ventanilla, Callao. El conductor resultó herido de bala tras ser interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra su vehículo antes de escapar.

Ataque armado en Ventanilla

Según testigos, el atentado ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche, cuando la víctima se encontraba estacionando su automóvil rojo para ingresar a su cochera. En ese momento, los atacantes aparecieron en una motocicleta y dispararon hasta en seis oportunidades en dirección al parabrisas del vehículo, para luego huir hacia la avenida Peruanidad.

Tras el ataque, el conductor, identificado como Ley Alexander del Águila Jara, de 30 años, fue trasladado al Hospital de Ventanilla. El hombre presentaba una herida de bala en uno de sus brazos y, de acuerdo con la información disponible, su estado de salud era de pronóstico reservado.

El atentado también generó temor entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron los constantes actos delictivos registrados en este sector del distrito, pese al estado de emergencia. La preocupación aumenta ante la violencia empleada por los delincuentes, incluso en los alrededores de las viviendas.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes y contabilizaron hasta ocho casquillos de bala en los alrededores del automóvil. Asimismo, las cámaras de seguridad instaladas en la zona, pertenecientes a la Municipalidad de Ventanilla, serán fundamentales para identificar a los responsables y contribuir a su pronta captura. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre detenidos ni se han precisado las circunstancias que motivaron el ataque.

🔴🔵 Ventanilla: Sicarios atacan a balazos a taxista tras llegar a su vivienda 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/2zjTSWQvzg October 23, 2026

Otras noticias de Ventanilla

Un joven de 22 años fue asesinado a balazos y su amigo resultó herido durante un ataque armado registrado esta madrugada en el asentamiento humano Defensores de la Patria, en el distrito de Ventanilla, Callao. Ambos se encontraban esperando su cena en un puesto de comida rápida cuando fueron interceptados por dos sujetos que abrieron fuego contra ellos.

La víctima mortal fue identificada como Renzo Sánchez Cueva, mientras que el herido responde al nombre de Adriano Lagos, según información proporcionada por la Policía Nacional. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos jóvenes permanecían junto a un automóvil de color plata cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

Los presuntos sicarios llegaron caminando por la avenida Ramón Castilla y, tras identificar a sus víctimas, dispararon hasta en cuatro oportunidades. Luego de perpetrar el ataque, los sujetos huyeron en dirección al pasaje Ricardo Palma, mientras los jóvenes quedaron tendidos en el lugar.