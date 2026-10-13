Defensoría del Pueblo rechaza agresión sexual contra deportista en Miraflores y exige la inmediata captura del responsable

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento de condena frente a la denuncia policial por tocamientos indebidos y acoso sexual contra una deportista en Miraflores. El hecho ocurrió en el malecón del referido distrito limeño cuando un sujeto a bordo de un scooter agredió a la transeúnte.

Rechazo a la violencia de género y denuncia pública de la víctima

La institución defensorial expresó su firme postura en contra de cualquier manifestación de violencia que afecte el libre tránsito de las mujeres en las vías públicas. Remarcó que los actos de acoso callejero constituyen delitos recurrentes que no deben ser minimizados bajo ninguna circunstancia por la sociedad.

"Expresamos nuestro enérgico rechazo frente a este acto de agresión sexual que vulnera el derecho fundamental de las mujeres a transitar de manera libre y asegura en los espacios públicos. Ninguna forma de acoso callejero o violencia de género debe ser normalizada ni tolerada en nuestra sociedad", detalla la institución.

El suceso se hizo público luego de que la deportista Valeria Martínez denunciara formalmente haber sido víctima del ataque mientras corría por el malecón Cisneros. La zona del incidente representa uno de los espacios más concurridos por vecinos y deportistas que realizan actividades al aire libre. La agraviada detalló que el suceso ocurrió a la altura del parque Alberto Andrade Carmona durante la jornada dominical.

#miraflores 📣 | 🚨 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗔𝗚𝗥𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗘𝗫𝗨𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗡 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗙𝗟𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗬 𝗘𝗫𝗜𝗚𝗘 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗚𝗥𝗘𝗦𝗢𝗥 Ante la denuncia pública y policial efectuada por una deportista, quien fue víctima de tocamientos indebidos y acoso sexual por parte de un sujeto en scooter mientras entrenaba en el malecón del distrito limeño de Miraflores, la Defensoría del Pueblo manifiesta lo siguiente: 📌 Expresamos nuestro enérgico rechazo frente a este acto de agresión sexual que vulnera el derecho fundamental de las mujeres a transitar de manera libre y segura en los espacios públicos. Ninguna forma de acoso callejero o violencia de género debe ser normalizada ni tolerada en nuestra sociedad. 📌 Instamos a la @PoliciaPeru , de manera articulada con @FiscaliaPeru y el @Poder_Judicial_ , a actuar con la máxima celeridad en las investigaciones. Asimismo solicitamos que se utilicen de forma inmediata todos los videos registrados por las cámaras de seguridad del distrito para lograr la plena identificación, captura y sanción penal del agresor. 📌Desde la Defensoría del Pueblo, invocamos al @MimpPeru actuar de forma conjunta con los demás órganos del sistema de justicia - comisaría, Ministerio Público, Centro de Emergencia Mujer (CEM), Poder Judicial- a fin de garantizar la atención prioritaria integral a la ciudadana afectada, brindándole soporte legal, psicológico y social. ✅ Informamos a la ciudadanía que actualmente venimos desarrollando la supervisión nacional sobre el cumplimiento de la Ley N°. 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. 🔗 Nota de prensa 👉 https://t.co/fCqpU0lLaf #DefensoríaDelPueblo #TeDefiende #lima Lee también "Perdón por agarrarte": chats revelan disculpas de escolares investigados por caso Liceo Naval October 13, 2026

Exhortación a la Municipalidad de Miraflores y estadísticas sobre acoso callejero

Frente a lo acontecido, la Defensoría del Pueblo instó a la administración municipal a colaborar activamente con el Ministerio Público poniendo a disposición las cámaras de seguridad. La entidad recordó la vigencia de la Ley N.° 30314, normativa orientada a prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos dentro del país.

"Exhortamos a la Municipalidad de Miraflores a brindar todas las facilidades logísticas y tecnológicas a las autoridades competentes. Recordamos a los gobiernos locales su deber legal de dar cumplimiento estricto a la Ley N.°30314 (Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos), señaló.

La entidad hizo hincapié en la urgencia de fortalecer los patrullajes del serenazgo en las rutas habitualmente empleadas para actividades físicas y recreativas. Las cifras oficiales reflejan la dimensión de esta problemática social que afecta predominantemente a la población femenina en el país.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, durante el año 2025 los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron un total de 526 denuncias por acoso sexual en todo el Perú. De esa cifra global, el 98 % de los casos documentados correspondió a víctimas mujeres que sufrieron agresiones en espacios públicos.