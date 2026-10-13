Defensoría del Pueblo rechaza agresión sexual contra deportista en Miraflores y exige la inmediata captura del responsable

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/10/2026
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento de condena frente a la denuncia policial por tocamientos indebidos y acoso sexual contra una deportista en Miraflores. El hecho ocurrió en el malecón del referido distrito limeño cuando un sujeto a bordo de un scooter agredió a la transeúnte.
Rechazo a la violencia de género y denuncia pública de la víctima
La institución defensorial expresó su firme postura en contra de cualquier manifestación de violencia que afecte el libre tránsito de las mujeres en las vías públicas. Remarcó que los actos de acoso callejero constituyen delitos recurrentes que no deben ser minimizados bajo ninguna circunstancia por la sociedad.
"Expresamos nuestro enérgico rechazo frente a este acto de agresión sexual que vulnera el derecho fundamental de las mujeres a transitar de manera libre y asegura en los espacios públicos. Ninguna forma de acoso callejero o violencia de género debe ser normalizada ni tolerada en nuestra sociedad", detalla la institución.
El suceso se hizo público luego de que la deportista Valeria Martínez denunciara formalmente haber sido víctima del ataque mientras corría por el malecón Cisneros. La zona del incidente representa uno de los espacios más concurridos por vecinos y deportistas que realizan actividades al aire libre. La agraviada detalló que el suceso ocurrió a la altura del parque Alberto Andrade Carmona durante la jornada dominical.
Exhortación a la Municipalidad de Miraflores y estadísticas sobre acoso callejero
Frente a lo acontecido, la Defensoría del Pueblo instó a la administración municipal a colaborar activamente con el Ministerio Público poniendo a disposición las cámaras de seguridad. La entidad recordó la vigencia de la Ley N.° 30314, normativa orientada a prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos dentro del país.
"Exhortamos a la Municipalidad de Miraflores a brindar todas las facilidades logísticas y tecnológicas a las autoridades competentes. Recordamos a los gobiernos locales su deber legal de dar cumplimiento estricto a la Ley N.°30314 (Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos), señaló.
La entidad hizo hincapié en la urgencia de fortalecer los patrullajes del serenazgo en las rutas habitualmente empleadas para actividades físicas y recreativas. Las cifras oficiales reflejan la dimensión de esta problemática social que afecta predominantemente a la población femenina en el país.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, durante el año 2025 los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron un total de 526 denuncias por acoso sexual en todo el Perú. De esa cifra global, el 98 % de los casos documentados correspondió a víctimas mujeres que sufrieron agresiones en espacios públicos.