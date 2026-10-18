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Crimen
Balacera deja fallecidos

Sicarios irrumpen en una fiesta de revelación de género y asesinan a un ex efectivo policial en Jicamarca

El atentado ocurrió durante una celebración familiar y dejó dos personas fallecidas, mientras las autoridades investigan los móviles del crimen y las posibles conexiones con una banda criminal.

Un ex policía es ejecutado
Un ex policía es ejecutado Difusión

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 18/10/2026

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Un violento ataque armado interrumpió una revelación de género en Jicamarca durante la madrugada. Según el reporte de Latina Noticias, dos sicarios llegaron caminando e ingresaron al domicilio para atacar a los presentes, resultando en dos personas fallecidas y un herido grave

La víctima principal del atentado fue identificada como Jordan Dolorier, un ex efectivo de la Policía Nacional. El año pasado, las autoridades lo vincularon como presunto cabecilla de la banda denominada Los Pulpos del Este, dedicada a la extorsión en diversas zonas.

Antecedentes sobre la víctima

El fallecido enfrentaba acusaciones previas que su entorno cercano rechaza. Según los familiares, el proceso legal anterior fue una incriminación 'falsa' con evidencias 'manipuladas', motivo por el cual el ex agente buscaba retomar sus funciones en la institución.

Según Latina, familiares informaron que la víctima había sido acusada falsamente y que incluso se les sembró evidencia porque en dicho operativo del año pasado también se había acusado a su madre.

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Tras recuperar su libertad mediante una apelación, el joven se encontraba realizando trámites para su reincorporación policial en el sector. Sin embargo, su presencia en la fiesta de su hermana culminó de manera trágica ante el ingreso de los sicarios.

"El año pasado la policía los indicó como presunto cabecilla de los pulpos del Este, una banda presuntamente dedicada al cobro de cupos, a las extorsiones", dijo Smith Quispe, reportero de Latina Noticias.

Este caso continúa bajo investigación para determinar las causas reales del violento atentado. Cabe agregar que además una personas inocente también recibió impactos de bala quien también falleció en el lugar de los hechos.

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Violento ataque
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Sospechas sobre el móvil criminal

Las autoridades policiales recolectaron evidencia en el lugar del triple atentado donde se contabilizaron al menos trece orificios de bala. Los familiares, consternados, apuntan hacia una posible participación de la misma policía en este hecho de sangre.

"Acabamos de conversar hace unos segundos nada más con uno de sus cuñados y lo que nos dice es que ellos sospechan de la propia Policía Nacional. Él había servido en la comisaría de Jicamarca de aquí en el sector", mencionó el reportero.

El evento hecho se convirtió en un escenario de crimen organizado donde dos personas inocentes recibieron impactos mortales. La policía mantiene las indagaciones en la zona de Huachipa y Huaycán para esclarecer los motivos del ataque contra el ex efectivo.

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