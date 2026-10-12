Menor de edad resulta herido en ataque armado tras partido entre Sport Boys y Alianza Atlético en el Callao

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adolescente resultó herido de bala en medio de un ataque armado registrado en la avenida Santa Marina Norte, en el Callao, poco después del encuentro entre Sport Boys y Alianza Atlético. El menor recibió tres impactos de proyectil y fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Menor herido tras balacera

De acuerdo con las primeras versiones, el adolescente se desplazaba junto a otras personas cuando dos sujetos encapuchados se aproximaron en sentido contrario y abrieron fuego contra el grupo. Tras perpetrar el ataque, los desconocidos escaparon realizando disparos al aire, presuntamente para evitar que alguien intentara perseguirlos.

El atentado ocurrió a pocos metros de la institución educativa República de Venezuela, donde los agentes encontraron cerca de 15 casquillos de bala. Estos elementos serán importantes para las diligencias policiales, que buscan reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables del tiroteo.

Según la información preliminar, el menor pertenecería al barrio de Puerto Nuevo. Entre las primeras hipótesis, se maneja la posibilidad de que haya sido seguido desde su salida del estadio, luego del partido de fútbol. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que las investigaciones continúan.

En tanto, los peritos de Criminalística culminaron las diligencias correspondientes en la zona, que posteriormente fue liberada por la Policía Nacional. Los agentes continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar el móvil de la balacera, así como establecer quiénes estarían detrás del hecho que dejó herido al adolescente.

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Otras noticias del Callao

Hace una semana aproximadamente, un taxista resultó herido tras ser atacado a balazos, presuntamente, por un grupo de pasajeros que serían adolescentes, en un hecho registrado en el Callao. El conductor fue identificado como Kevin Anthony Paredes Alcázar, de 30 años.

Según las primeras investigaciones, el taxista trasladaba a cuatro pasajeros que tendrían entre 16 y 17 años aproximadamente. El vehículo, de color plomo, llegó hasta el cruce del jirón Venezuela con Ayacucho, donde se habría producido el presunto intento de asalto a mano armada.

De acuerdo con el parte policial brindado tras la intervención, los pasajeros habrían disparado contra el conductor mientras se encontraban dentro de la unidad. Como consecuencia del ataque, Kevin Anthony Paredes Alcázar resultó herido y tuvo que ser trasladado inicialmente hasta una clínica local para recibir atención de emergencia.

Posteriormente, el taxista fue llevado al hospital Carrión, donde continuó siendo atendido por las lesiones ocasionadas durante el ataque. La información sobre el estado de la víctima generó preocupación entre sus familiares y vecinos, debido a que algunas personas indicaron inicialmente que habría fallecido. Sin embargo, permanece con vida.