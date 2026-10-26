Doble asesinato en el Callao: animador Romario Cartagena y una mujer mueren baleados en una fiesta

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ataque armado durante una fiesta en la cuadra nueve del jirón Loreto, cerca del complejo policial Alipio Ponce Vásquez, en el Callao, dejó dos personas fallecidas y una herida. Entre las víctimas mortales se encuentra el conocido animador chalaco Romario Cartagena, quien había sido contratado para participar en el evento junto a su orquesta.

Dos muertos tras balacera en el Callao

Según confirmó la Policía Nacional del Perú, Cartagena recibió un impacto de bala en la cabeza y perdió la vida tras el atentado. La segunda víctima mortal fue identificada como Lizbeth Tamara Chávez Guerrero, de 27 años. En tanto, Víctor Rumichi Guerrero resultó herido y permanece internado en el hospital Daniel Alcides Carrión con diagnóstico reservado.

De acuerdo con la información preliminar, las tres personas se encontraban dentro del establecimiento desde las 7:15 de la noche del domingo, cuando sujetos desconocidos irrumpieron en el predio donde se desarrollaba la celebración. Los atacantes abrieron fuego en reiteradas ocasiones, desatando el caos y el temor entre los asistentes, algunos de los cuales buscaron refugio para ponerse a salvo de los disparos.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y determinar el móvil del ataque. La escena fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las primeras inspecciones y contabilizaron al menos cinco casquillos de bala.

Vecinos exigen más seguridad

Por su parte, los vecinos de la zona, atemorizados por lo sucedido, evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, denunciaron que no sería la primera vez que ocurren hechos similares en el sector y señalaron la escasa presencia policial como una de sus principales preocupaciones.

🔴🔵 Dos personas murieron y una resultó herida tras un ataque armado cerca del complejo policial Alipio Ponce, en el Callao. La PNP confirmó que una de las víctimas es el conocido animador Romario Cartagena. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 26, 2026

Finalmente, las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de esta vía serán elementos importantes para las investigaciones. Las autoridades buscan obtener imágenes que permitan identificar a los responsables del doble asesinato, quienes lograron escapar tras perpetrar el ataque armado. Hasta el momento, el móvil del crimen continúa bajo investigación.

Es así que, el doble asesinato vuelve a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad ciudadana en el Callao, donde los ataques armados continúan generando temor entre los vecinos, pese al estado de emergencia. Estos hechos reavivan las dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas para combatir la delincuencia y refuerzan el pedido de mayor presencia policial, patrullaje preventivo e investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.