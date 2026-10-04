ERM 2026: Fiscalía inicia investigaciones tras atentado que incendió local de votación de Celendín

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 en la región norandina de Cajamarca se vio abruptamente empañada por un grave ataque. La Fiscalía Penal de Turno de Celendín anunció el inicio de diligencias urgentes tras registrarse una fuerte detonación seguida de un incendio al interior de la Institución Educativa David Sánchez Infante, ubicada en el distrito de Sorochuco.

Según los reportes oficiales, el siniestro habría sido provocado por el presunto uso de material explosivo alrededor de las 11:30 de la mañana de este domingo 4 de octubre, en pleno desarrollo del sufragio.

Personal del Ministerio Público se encuentra en la zona, en coordinación con la Policía Nacional, para verificar la magnitud de los daños y determinar si las actas u otros documentos electorales resultaron afectados por las llamas.

Detenidos y suspensión del proceso electoral

A raíz de la emergencia, las autoridades electorales se vieron forzadas a suspender temporalmente el proceso de votación en este local para salvaguardar la integridad de los electores, miembros de mesa y el personal logístico desplegado en la institución.

El fuego, que generó una densa humareda visible desde los exteriores, alcanzó aulas y parte del techo, aunque afortunadamente el Ministerio Público confirmó que no se registraron personas heridas. En paralelo a estas acciones preventivas, fuentes policiales informaron sobre la presunta intervención y detención de dos personas consideradas sospechosas tras el incidente.

Las autoridades correspondientes tienen ahora la labor de esclarecer las circunstancias exactas de estas capturas y determinar si existe un vínculo directo entre los intervenidos y el atentado registrado en el colegio.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal de Turno de Celendín realiza diligencias en la I. E. David Sánchez Infante, Cajamarca, para verificar junto con la Policía Nacional los daños en el inmueble tras un incendio ocurrido al interior del colegio. Se constató que no hay heridos. https://t.co/577aiTEVl9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2026

Firme condena del Sistema Electoral

El ataque generó un rápido pronunciamiento institucional. El Sistema Electoral, integrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), emitió un comunicado conjunto condenando de manera enérgica este acto de violencia.

Las entidades remarcaron que ninguna persona o agrupación puede impedir mediante amenazas o intimidaciones que la población vote libremente. Actualmente, se encuentran evaluando el traslado de las mesas de sufragio hacia otros espacios seguros dentro de la jurisdicción, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin mayores contratiempos.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | La Fiscalía investiga un presunto atentado registrado en un local de votación de Celendín, Cajamarca durante la jornada de Elecciones Regionales y Municipales. Debido al incidente, la votación fue suspendida en el lugar y será reprogramada por la ONPE, informó el Ministerio Público a Exitosa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 4, 2026

Este atentado refleja las tensiones de seguridad que persisten en diversas regiones del país durante los procesos democráticos. Mientras la Fiscalía profundiza en las pesquisas, resulta imperativo que las fuerzas del orden refuercen la vigilancia en los centros de sufragio para evitar nuevas alteraciones del orden público y asegurar que los resultados reflejen únicamente la voluntad popular pacífica.