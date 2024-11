¿Alianza Lima en crisis? Paolo Guerrero no se presenta a entrenamientos a poco del partido contra Cusco FC

A poco del trascendental partido entre Alianza Lima y Cusco FC, la noticia de la inasistencia de Paolo Guerrero a los entrenamientos encendió las alarmas en el entorno íntimo. La figura del delantero es clave en la ofensiva del equipo blanquiazul, y su ausencia abre interrogantes sobre su disponibilidad para el próximo compromiso.

Recordemos que los 'íntimos' están en la lucha por conseguir un triunfo que les haga llevarse el Clausura y jugar una posible final nacional contra Universitario de Deportes.

La preparación del equipo dirigido por Mariano Soso es muy intensa, enfocada en mantener el ritmo en la última fecha del Torneo Clausura 2024. Sin embargo, la baja de una figura de la talla de Paolo Guerrero, sin duda, podría influir en la estrategia para enfrentar a un rival que buscará cerrar la temporada de la mejor forma.

La situación se vuelve aún más crítica, considerando que Alianza Lima necesita sumar de a tres para continuar en la pelea por el título.

El motivo detrás de la ausencia de Paolo Guerrero en las sesiones de entrenamiento se debió a un dolor estomacal que el delantero sufrió durante los últimos trabajos del equipo.

Así lo informó el periodista de 'A presión', Marcello Merizalde, quien agregó que se espera que el delantero sea titular en el último partido contra Cusco FC.

"En Alianza no entrenó Paolo Guerrero por un tema estomacal. Lo han intentado cuidar, no estuvo entrenándose. La idea es que él arranque junto a Sabbag el domingo, pero hoy no estuvo en la práctica. La idea en Alianza para el domingo es que inicie el mismo equipo que contra Garcilaso", indicó Marcello Merizalde.