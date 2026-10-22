Alianza Lima rinde homenaje a César Cueto: el 'Poeta de la Zurda' ya tiene su estrella en el 'Caminito Íntimo'

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con cariño al maestro. Alianza Lima ha homenajeado a uno de los futbolistas más destacados de su historia y de la selección peruana como lo es César Cueto Villa, quien develó su estrella en el 'Caminito Íntimo', espacio que se encuentra ubicado en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute', en el distrito de La Victoria.

César Cueto devela su estrella en el 'Caminito Íntimo'

Este tributo se llevó a cabo el último miércoles, 21 de octubre, en el recinto deportivo se realizó en honor a la extraordinaria trayectoria del exvolante peruano en el equipo blanquiazul desde cuando se formó en sus divisiones menores y debutó con el primer equipo en 1969 a los 16 años de edad hasta su retiro profesional en 1991 a los 31 años.

Durante la ceremonia, el gerente general de la institución deportiva, Alfredo Arosemena, resaltó la importancia de la leyenda en la historia del balompié nacional y la hinchada de Alianza Lima e inclusive lo catalogó como "una de las figuras más importantes" que ha defendido los colores del club.

"Esto es un humilde reconocimiento por tantas alegrías que diste no solo al Perú, sino al pueblo blanquiazul que te quiere y te reconoce como una de las figuras históricas más importantes que ha vestido esta camiseta. Gracias, 'Poeta'", manifestó el directivo en el evento.

Por su parte, el exfutbolista de 74 años se mostró emocionado por el gesto que ha tenido el club de sus amores hacía él y también tuvo un especial agradecimiento reafirmando de esta manera ese vínculo que lo une con Alianza Lima.

"Estoy muy agradecido por esto, significa mucho para mí, ya que guardo con mucho cariño mi paso por el club del cual soy hincha, Alianza Lima", refirió el 'Poeta de la Zurda'.

La destacada trayectoria de Cueto en Alianza Lima

Con la camiseta de Alianza Lima, César Cueto fue partícipe de emblemáticas campañas, Conquistó tres títulos nacionales en 1975, 1977 y 1978. De igual manera, fue parte de la gesta en la que los 'grones' ganaron la Copa Simón Bolívar en 1976 y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores.

En su etapa como blanquiazul disputó más de 200 partidos y logró figurar entre los jugadores con mayor talento y queridos del club. Es por ello que con la develación de este símbolo en su honor se le rinde tributo a quien representó de buena manera a la escuadra victoriana.

A modo de reconocimiento por su destacada trayectoria en Alianza Lima, durante una ceremonia llevada a cabo el último miércoles, 21 de octubre, la institución deportiva presentó en sociedad la estrella en honor a César Cueto Villa ubicada en el 'Caminito Íntimo', localizado en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.