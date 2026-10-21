Copa Sudamericana 2026: Atlético Mineiro clasifica a la final pese a caer ante Montevideo City Torque

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Atlético Mineiro logró la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 a pesar de sufrir una derrota por 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de vuelta de las semifinales disputado en el histórico Estadio Centenario. El elenco brasileño logró sostener la eliminatoria gracias a la contundente victoria por 3-0 conseguida en la ida celebrada en Belo Horizonte, cerrando la serie con un marcador global de 3-2 a su favor.

Desenlace dramático en el Centenario y la expulsión de Alan Franco

El compromiso de vuelta mostró a un cuadro uruguayo decidido a buscar la hazaña en condición de local frente a una escuadra visitante que administró los tiempos y la ventaja acumulada en la eliminatoria. La resistencia del bloque defensivo brasileño se mantuvo firme durante gran parte del cotejo ante la insistencia ofensiva de los locales por recortar las distancias en la llave.

La tensión del partido se incrementó notablemente sobre el minuto 75 tras una disputada acción aérea en la zona media del campo de juego. El volante ecuatoriano Alan Franco impactó con el codo a un adversario en el salto, acción que fue sancionada por el árbitro principal con una segunda tarjeta amarilla y la consecuente expulsión del mediocampista de la escuadra visitante.

DESCONTÓ SOBRE EL FINAL: Kevin Silva apareció SOLO en el área chica y firmó el 1-3 global de City Torque vs. Atlético Mineiro. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/UTugmwKuo7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Esta sanción disciplinaria deja a la escuadra de Belo Horizonte sin uno de sus pilares en la zona medular de cara a la gran definición internacional. La cartulina roja impedirá que el futbolista ecuatoriano esté presente en el duelo decisivo por el título, representando una baja de consideración para la estructura táctica trazada por el cuerpo técnico.

Reacción agónica del conjunto charrúa y la gran final en Barranquilla

Con la ventaja numérica sobre el terreno de juego, Montevideo City Torque intensificó sus ataques en la recta final del compromiso para romper el cero. La presión rendiría frutos a los 89 minutos mediante la anotación de Kevin Silva, mientras que Gary Kagelmacher convirtió el segundo tanto a los 90+4 minutos para decretar el triunfo local que no alcanzó para forzar los penaltis.

A pesar de la caída en Montevideo, la diferencia obtenida en el primer choque permitió a la escuadra brasileña asegurar su presencia en la instancia de definición. El partido por el título de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en las instalaciones del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

En el duelo decisivo, el plantel dirigido por Eduardo Domínguez medirá fuerzas contra Boca Juniors, club argentino que obtuvo su pase al torneo tras dejar en el camino a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. Ambos clubes protagonizarán un atractivo choque de potencias sudamericanas en busca de la gloria continental en territorio cafetero.

En ese sentido, Atlético Mineiro inscribió su nombre en la final de la Copa Sudamericana 2026 tras superar una compleja eliminatoria y ahora enfoca su preparación para disputar el título ante Boca Juniors en Barranquilla.