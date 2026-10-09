Teófilo Cubillas es galardonado con el Dragón de Oro del FC Porto por su destacada trayectoria en el club portugués

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La leyenda del fútbol peruano, Teófilo Cubillas, continúa sumando más reconocimientos internacionales tras dejar una imborrable huella durante su exitosa carrera profesional en el continente europeo. En esta ocasión, el club FC Porto le otorgó el premio 'Dragón de Oro' por su trayectoria defendiendo la camiseta del cuadro portugués entre los años 1974 y 1977.

Teófilo Cubillas fue distinguido por el FC Porto

La noche del último miércoles, 7 de octubre, se llevó a cabo la 39° edición de la Gala Dragones de Oro del FC Porto, que tuvo lugar en el Super Bock Arena. En la jornada del evento se reconoció el desempeño de diversas personas vinculadas a la institución lusa a quienes se les entregó premios.

Durante la solemne y emotiva ceremonia fue llamado al escenario la leyenda del fútbol peruano Teófilo Cubillas, quien procedió a levantarse de su asiento y caminar con su traje de gala para recibir su galardón mientras que el público le realizó una sonora ovación.

En el proscenio lo estaba esperando el actual presidente deportivo del FC Porto, André Villas-Boas, quien le entregó en sus manos al 'Nene' el prestigioso reconocimiento denominado el Dragón de Oro a la Trayectoria. Lleno de emoción, el histórico exmediocampista de la selección peruana, se desplazó hacia el centro para expresar unas palabras y compartir su felicidad por la distinción.

"Un honor que guardaré siempre en mi corazón. Quiero agradecer de todo corazón al FC Porto por este hermoso reconocimiento, el Dragón de Oro a la Trayectoria. Recuerdo como si fuera ayer aquel 4 de diciembre de 1973 cuando llegué por primera vez a Oporto y fui recibido con tanto cariño por el club y su maravillosa afición", expresó en un inicio el emblemático '10' de la Blanquirroja.

Posteriormente, el máximo goleador peruano de la historia de los mundiales, calificó como "maravillosos" los años en que integró el plantel de la escuadra portuguesa las cuales aseguró las atesora en su corazón.

Asimismo, extendió su agradecimiento al actual mandamás del club "por su cariño y hospitalidad". Finalmente, el histórico jugador de Alianza Lima reconoció a su familia a quienes les agradeció por su "apoyo incondicional" y por acompañarlo en dicha gala. "¡Gracias FC Porto! Siempre llevaré estos colores y a su gente en mi corazón", concluyó su alocución.

Hay que mencionar que este homenaje del FC Porto se suma a una serie de reconocimientos que viene recibiendo Teófilo Cubillas. Vale recordar que hace poco develó su estrella en el 'Caminito Íntimo', localizado en La Victoria. En noviembre, viajará a México en donde ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en un evento que se desarrollará en Pachuca.

O icónico Teófilo Cubillas recebeu o Dragão de Ouro - Carreira 🐉⭐ https://t.co/byGyciaqVa — FC Porto (@FCPorto) October 7, 2026

Una descatada etapa en el FC Porto

Luego de un paso complicado en el equipo Basilea, de Suiza, 'El Nene' emprendió un plan de salida, si bien varios equipos del Viejo Continente querían hacerse de sus servicios, hasta que a finales de 1973, el FC Porto presentó una oferta formal para adquirir la carta pase del peruano. Tras ello la operación se concretó y el mundialista logró convertirse en el flamante refuerzo del conjunto portugués.

Su presentación se llevó a cabo en el Estadio das Antas en donde fue recibido por todo lo alto y se le realizó la entrega de la camiseta con el número '10' en la espalda. Dicha indumentaria la defendió con orgullo y pundonor hasta finales de 1977.

𝐃𝐫𝐚𝐠𝐚̃𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐮𝐫𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚 ⭐ 𝐓𝐞𝐨𝐟𝐢𝐥𝐨 𝐂𝐮𝐛𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 https://t.co/R00cI831kL — FC Porto (@FCPorto) October 7, 2026

Gracias a su talento y capacidad goleadora, en 110 partidos logró anotar 66 goles, además de llevar varias ocasiones la cinta de capitán. Aunque no logró levantar la Primeria Liga, alcanzó ser subcampeón en dos ocasiones y se coronó campeón de la Copa Portugal, en su último año dentro del club

Es así que, el último miércoles Teófilo Cubillas fue galardonado por el FC Porto con el Dragón de Oro por su trayectoria en el equipo luso. Esta distinción se le realizó en el marco de la 39° edición de la Gala de los Dragones de Oro del equipo, que tuvo lugar en el Super Bock Arena.