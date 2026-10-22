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Partidos de HOY, 22 de octubre: horarios, programación y canales para ver la Copa Libertadores y Europa League EN VIVO

La jornada de este jueves 15 de octubre incluye partidos de las semifinales de la Copa Libertadores, además de encuentros de la primera etapa de la Europa League y de la Conference League.

Programación de partidos de hoy, jueves 22 de octubre
Programación de partidos de hoy, jueves 22 de octubre (Composición Exitosa)

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/10/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este jueves 22 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Europa y Conference League y encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Europa League HOY

Comienza la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

  • 11:45 a.m. | Juventus vs. Stade Rennais — Disney+
  • 11:45 a.m. | Sturm Graz vs. Olympique Marseille — Disney+
  • 11:45 a.m.| OFI vs. Bayer Luverkusen — Disney+
  • 11:45 a.m. | Ararat-Armenia vs. AZ Alkmaar — Disney+
  • 11:45 a.m. | AZ Alkmaar vs. Hapoel Beer Sheva — Disney+
  • 11:45 a.m. | Ferencvaros vs. Torrense — Disney+
  • 11:45 a.m. | Dinamo Zagreb vs. NEC Nijmegen — Disney+
  • 11:45 a.m. | Union Saint-Gilloise vs. Hapeol Beer Sheva — Disney+
  • 11:45 a.m. | Lech Poznan vs. Sunderland — Disney+
  • 2:00 p.m. | Olympiacos vs. Sparta Praha — Disney+
  • 2:00 p.m. | Omonia Nicosia vs. Benfica — Disney+
  • 2:00 p.m. | Bournemouth vs. AC MIlan — Disney+
  • 2:00 p.m. | Dinamo Zagreb vs. Anderlecht — Disney+
  • 2:00 p.m. | Hoffenheim vs. Olympique de Lyon — Disney+
  • 2:00 p.m. | Celtic vs. Celta de Vigo— Disney+
  • 2:00 p.m. | Celje vs. RB Salzburg — Disney+
  • 2:00 p.m. | Jagiellonia Bialysotk vs. Anderlecht — Disney+
  • 2:00 p.m. | Viktoria Plzen vs. Levski Sofia — Disney+
  • 2:00 p.m. | Besiktas vs. Crystal Palace — Disney+

Partidos de Copa Libertadores HOY

De la misma manera, en la Libertadres tendremos el duelo de vuelta entre candidatos al título:

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  • 7:30 p.m. | Flmengo vs. Estudiantes La Plata — ESPN/Disney+

Partidos de la Conference League HOY

Por otra parte, se disputará la segunda jornada de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

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  • 11:45 a.m. | Kairat Almaty vs. Panathinaikos — Disney+
  • 11:45 a.m. | Getafe vs. FC Lugano — Disney+
  • 11:45 a.m.| Trabzonspor vs. Herat of Midlothian — Disney+
  • 11:45 a.m. | FC Iberia 1999 vs. Mjallby AIF — Disney+
  • 11:45 a.m. | Estrella Roja vs. Copenhague — Disney+
  • 11:45 a.m. | Pafos vs. Riga FC — Disney+
  • 11:45 a.m. | Jablonec vs. Brighton & Hove Albion — Disney+
  • 11:45 a.m. | Kauno Zalgiris vs. SK Brann — Disney+
  • 11:45 a.m. | Inter Escaldes vs. Universitatea Craiova — Disney+
  • 11:45 a.m. | Nordsjaelland vs. CSKA Sofia — Disney+
  • 11:45 a.m. | AJax vs. Atalanta — Disney+
  • 2:00 p.m. | AS Monaco vs. Freiburgo — Disney+
  • 2:00 p.m. | Borac Banja Luka vs. KuPS Kuopio — Disney+
  • 2:00 p.m. | Lincoln Red Imps vs. Twente — Disney+
  • 2:00 p.m. | Sporting Braga vs. KAA Gent — Disney+
  • 2:00 p.m. | Midtjylland vs. Sint.Truidense VV — Disney+
  • 2:00 p.m. | Thun vs. HNK Hajduk Split — Disney+
  • 2:00 p.m. | AGF Aarhus vs. KF Egnatia — Disney+

Este jueves 22 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en las semifinales de la Copa Libertadores, la primera etapa de la Europa League y Conference League con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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