Partidos de HOY, 22 de octubre: horarios, programación y canales para ver la Copa Libertadores y Europa League EN VIVO

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este jueves 22 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Europa y Conference League y encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Europa League HOY

Comienza la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | Juventus vs. Stade Rennais — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Sturm Graz vs. Olympique Marseille — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m.| OFI vs. Bayer Luverkusen — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Ararat-Armenia vs. AZ Alkmaar — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | AZ Alkmaar vs. Hapoel Beer Sheva — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Ferencvaros vs. Torrense — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Dinamo Zagreb vs. NEC Nijmegen — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Union Saint-Gilloise vs. Hapeol Beer Sheva — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Lech Poznan vs. Sunderland — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Olympiacos vs. Sparta Praha — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Omonia Nicosia vs. Benfica — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Bournemouth vs. AC MIlan — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Dinamo Zagreb vs. Anderlecht — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Hoffenheim vs. Olympique de Lyon — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Celtic vs. Celta de Vigo — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Celje vs. RB Salzburg — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Jagiellonia Bialysotk vs. Anderlecht — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Viktoria Plzen vs. Levski Sofia — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Besiktas vs. Crystal Palace — Disney+

Partidos de Copa Libertadores HOY

De la misma manera, en la Libertadres tendremos el duelo de vuelta entre candidatos al título:

7:30 p.m. | Flmengo vs. Estudiantes La Plata — ESPN/Disney+

Partidos de la Conference League HOY

Por otra parte, se disputará la segunda jornada de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | Kairat Almaty vs. Panathinaikos — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Getafe vs. FC Lugano — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m.| Trabzonspor vs. Herat of Midlothian — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | FC Iberia 1999 vs. Mjallby AIF — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Estrella Roja vs. Copenhague — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Pafos vs. Riga FC — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Jablonec vs. Brighton & Hove Albion — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Kauno Zalgiris vs. SK Brann — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Inter Escaldes vs. Universitatea Craiova — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Nordsjaelland vs. CSKA Sofia — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | AJax vs. Atalanta — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | AS Monaco vs. Freiburgo — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Borac Banja Luka vs. KuPS Kuopio — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Lincoln Red Imps vs. Twente — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Sporting Braga vs. KAA Gent — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Midtjylland vs. Sint.Truidense VV — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Thun vs. HNK Hajduk Split — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | AGF Aarhus vs. KF Egnatia — Disney+

Este jueves 22 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en las semifinales de la Copa Libertadores, la primera etapa de la Europa League y Conference League con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.