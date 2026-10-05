Peruanas de oro: Aydee Loayza y Nicolasa Condori ganan los 42 y 21 kilómetros de la Maratón de Viña del Mar

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú en lo más alto. Las atletas nacionales Aydee Loayza y Nicolasa Condori representaron a nuestro país de la mejor manera luego de que obtengan las medallas de oro en las pruebas 42 y 21 kilómetros, respectivamente, de la Maratón de Viña del Mar.

Aydee Loayza marca un nuevo récord en la Maratón de Viña del Mar

El nombre del Perú vuelve a destacar en el atletismo internacional después de las actuaciones destacadas de las deportistas mencionadas en la competición que desarrolló el último domingo, 4 de octubre.

Por su parte, Aydee Loayza Huamán, oriunda de Cusco, se convirtió en la ganadora absoluta en la prueba de 42 kilómetros e impuso un récord femenino del circuito en la Maratón de Viña del Mar, disputado en la ciudad de la costa central del país vecino.

La peruana logró quedarse consagrarse con la medalla de oro en el certamen luego de alcanzar un tiempo 2 horas, 30 minutos y 8 segundos poniendo en lo más alto su nivel de principio a fin por las calles de la localidad ubicada a aproximadamente 120 kilóemtros de Santiago de Chile.

Con dicho tiempo la atleta mejoró en casi cinco minutos la marca que había conseguido en la edición de 2024. Además, este nuevo logro le ha permitido ubicarse entre las 10 primeras del ranking sudamericano que podría brindarle la oportunidad de formar parte nuevamente del Porgrama Nacional de Mratonistas (PNM) perteneciente al Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Nicolasa Condori triunfa en los 21 km. en la Maratón de Viña del Mar

Por su parte, Nicolasa Condori se consagró en la prueba de 21 kilómetros alcanzando un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 40 segundos logrando así otra importante victoria internacional para el atletismo peruano.

Vale señalar que ambos triunfos forman parte de un trabajo en conjunto entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo con el principal objetivo de fortalecer la preparación de los atletas con la mirada en los próximos compromisos internacionales, entre ellos los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Óscar Fernández Cáceres, presidente del Instituto Peruano del Deporte, extendió sus felicitaciones para Aydee y Nicolosa por sus logros obtenidos y por representar al Perú internacionalmente.

Es así que, el último domingo, 4 de octubre, las atletas peruanas Aydee Loayza y Nicolasa Condori representaron a nuestro país de la mejor manera luego de que obtengan las medallas de oro en las pruebas 42 y 21 kilómetros, respectivamente, de la Maratón de Viña del Mar.