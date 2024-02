Bryan Reyna admite que quería salir de Alianza Lima: "Tenía las ganas de irme"

El jugador de Belgrano de Córdoba, Bryan Reyna, declaró en entrevista lo feliz que se encuentra en el extranjero, diciendo que él tuvo la intención de salir de Alianza Lima, y que la oportunidad que le dio el club argentino no la piensa desaprovechar.

Primero, el atacante se refirió al fútbol que se juega en el país del sur, admitiendo que el torneo es muy físico, y que necesitaba repotenciarse en allí. Tras mencionar estos detalles, afirmó que quería irse del que fue su equipo, y en general del país.

"Acá el campeonato es muy físico. Si bien en Perú tenía las ganas de irme afuera, porque era lo que mas quería. Estoy aquí y no voy a desaprovecharlo. Estoy feliz aquí. Mientras más pase el tiempo me voy a repotenciar porque la liga Argentina es competitiva", afirmó.

No pudo negar que fue feliz en Alianza Lima, pero él quería buscar opciones en el extranjero. Y el punto de quiebre fue cuando llegó esa oferta de Brasil, la cual se sabe que los blanquiazules no la aceptaron, lo que terminó por romper la ilusión de Reyna.

""En su momento fui feliz en Alianza, pero quería inmigrar. Estaba muy emocionado con irme a Brasil. Me salió esa propuesta, pero por cosas de la vida no pude. Uno como jugador siempre quiere crecer ¿A quién no le emociona que llegue propuesta de Argentina o Brasil?", dijo.