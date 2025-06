Con blooper de Guillermo Viscarra: Venezuela venció 2-0 a Bolivia y sigue soñando con el Mundial

06/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Venezuela sigue con las chances intactas de asistir al próximo Mundial luego de la victoria lograda por 2-0 ante Bolivia en el Estadio Olímpico de Maturín. Con este triunfo, los dirigidos por Fernando Batista se colocan en una posición expectante para luchar por un lugar en la próxima cita mundialista.

Arranque con blooper de Guillermo Viscarra

Sabiendo del empate que conseguía Perú en Barranquilla ante Colombia, los locales salieron con todo en busca de abrir el marcador en los primeros minutos. Afortunadamente para ellos, lo lograron gracias a un increíble blooper cometido entre Héctor Cuéllar y Guillermo Viscarra.

El equipo altiplánico buscaba sacar la pelota bien jugada desde su propio arco, pero no pudo con la presión de los venezolanos. Fue al minuto 5 que Cuéllar, al sentir que no tenía más opción, sacó un pase hacia atrás con mucha complicación. Para mala suerte del portero de Alianza Lima, este no pudo controlar la pelota como lo esperaba escapándosele entre las piernas y terminando dentro del arco.

Venezuela no se detuvo y en el minuto 30 amplió el marcador gracias al gol anotado por Salomón Rondón. El delantero de 35 años logró bajar un balón complicado en área rival y con un fuerte remate de izquierda puso el 2-0 definitivo.

Segunda mitad sin problemas

A pesar de que Bolivia sigue vivo en la lucha por el séptimo lugar, esta vez no lograron articular situaciones de peligro que complicaran la portería de Rafael Romo. Lo más resaltante fue el ingreso entre aplausos de Yeferson Soteldo para mantener la ventaja lograda en los primeros 45.

Gracias a esta victoria, los dirigidos por Fernando Batista sumaron un total de 18 puntos con lo que se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Ahora, los llaneros tendrán la complicada misión de visitar el Estadio Centenario para enfrentar a un necesitado Uruguay.

Por su parte, el equipo de Óscar Villegas se quedó en 14 puntos y por ahora se estaría quedando fuera de toda posibilidad de llegar a la próxima Copa del Mundo a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá. Luego de esta jornada, los bolivianos recibirán en El Alto al eliminado Chile donde buscarán volver a sumar de a 3 y volver a meterse en la pelea.

De esta manera, Venezuela venció 2-0 a Bolivia y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias por lo que sigue con chances de meterse al repechaje y jugar el primer mundial de toda su historia.