Flamengo presentó reclamo por mala inscripción de Marcos Rojo y pide ganar semifinal ante Estudiantes

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras perder la semifinal de la Copa Libertadores ante Estudiantes de la Plata en los penales, Flamengo presentó un reclamo ante la CONMEBOL y solicita el pase a la final por una presunta mala inscripción de un jugador por parte del cuadro argentino. El futbolista señalado es el defensa Marcos Rojo.

Exige el pase a la final

Esta información fue difundida por el periodista argentino Germán García Grova a través de su cuenta de X. El comunicador confirma que el 'Fla' solicita el partido ganado por la incorporación del zaguero ex Boca Juniors, Manchester United, entre otros.

"Confirmado: Flamengo presentó un reclamo en CONMEBOL solicitando el partido ganado ante Estudiantes por mala inclusión de Marcos Rojo. El equipo tiene tiempo hasta el lunes a las 18 horas para presentar su descargo", manifiesta su publicación.

🚨{CONFIRMADO} #Flamengo presentó un reclamo en #CONMEBOL solicitando el partido ganado ante #Estudiantes por MALA INCLUSIÓN de Marcos Rojo. 📍El equipo 🇦🇷 tiene tiempo hasta el Lunes a las 18hs para presentar su descargo. https://t.co/OdI1Fpl2ox — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 23, 2026

Cabe recordar que el órgano rector del fútbol sudamericano rechazó en un inicio la inclusión del marcador central de 36 años en reemplazo de Gabriel Neves para el partido de ida tras argumentar que se realizó fuera del plazo permitido ni a las excepciones normativas de la FIFA para fichajes fuera de término, fijado en dos ventanas por año.

Esto llevó a la dirigencia del 'pincharrata' a apelar de forma excepcional y urgente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés), que aplicó una medida cautelar que resolvió a favor del cuadro argentino. Con esto, el entrenador Alexander Medina dispuso de 'Marquitos' para que sea del arranque en el Maracaná.

Finalmente, el zaguero participó en 77 minutos del compromiso que acabó en empate y que el cuatro veces campeón del torneo resolvió en los penales imponiéndose por 5 a 3, con dos disparos atajados por el veterano Fernando Muslera.

Estudiantes buscará acabar con la racha brasileña

Por siete años seguidos equipos del Brasileirao han terminado como los campeones de este torneo, cinco de las definiciones con cuadros del mismo país y en dos ocasiones River Plate y Boca Juniors sucumbieron ante Flamengo y Fluminense respectivamente.

El 'pincharrata' que alzó este título por última vez en 2009 ante Cruzeiro (2-1 en el global), disputará una nueva final luego de 17 años con el precedente de ser tetracampeón y solo perder la definición de 1971.

Así, Flamengo busca acceder a la final de la Copa Libertadores pese a perder en los penales ante Estudiantes de la Plata. Según el periodista argentino Germán García Grova, presentó un reclamo por una supuesta mala inscripción de Marcos Rojo.