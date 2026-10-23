Melgar se sube a la punta del Clausura: vence de visita a UTC e iguala a Sporting Cristal y Sport Huancayo

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Melgar cumplió con los pronósticos y se impuso por 2 a 1 a UTC de visita en Cajamarca, resultado con el que provisionalmente iguala en puntos con Sporting Cristal y Sport Huancayo y le permite ser uno de los líderes a falta de que se complete la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga1.

Melgar mostró más jerarquía y eficacia

A pesar de que el cuadro cajamarquino ya es el primer descendido confirmado para la temporada 2027, salió al campo con la predisposición de ganar. No obstante, al minuto siete un centro rasante desde la derecha encontró solo a Bernardo Cuesta que con un remate certero abrió el marcador.

El conjunto local se adueñó de las acciones en adelante y con varios remates de larga distancia buscó hacer daño en el arco de Jorge Cabezudo, que respondió con efectividad. La primera parte se acabó con el triunfo parcial del 'dominó' que supo gestionar la ventaja.

Para el complemento UTC siguió con la misma fórmula aunque sin conseguir batir al meta arequipeño. Al 68' una tenencia larga de Melgar acabó en su segundo tanto, tras el pase filtrado de Nelson Cabanillas para que Nicolás Quagliata defina ante el achique del meta Angelo Campos.

Los locales no bajaron los brazos y al minuto 87 encontraron el descuento tras un centro al área que no pudo ser despejado y que Luis Garro aprovechó para definir cruzado. Con poco tiempo por delante, el rojinegro cuidó bien la diferencia y se quedó con los tres puntos que le permite seguir en la pelea por el título del Clausura.

Sporting Cristal y Sport Huancayo obligados a ganar

Esta victoria del cuadro dirigido por Miguel Rondelli le permite sumar 25 puntos e igualar a los celestes y al 'rojo matador' en la punta del campeonato. Los bajopontinos visitarán este sábado a Cusco FC, mientras que el conjunto huancaíno será local ante Alianza Atlético de Sullana.

Otros equipo que puede colarse en la cima es Universitario de Deportes, que mañana por la noche recibe a Juan Pablo II y al día siguiente Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua en el estadio 25 de noviembre.

Con este resultado, Melgar iguala la línea de los punteros Sporting Cristal y Sport Huancayo en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga1. Los tres equipos se encuentran igualados con 25 puntos a espera de que se complete la fecha 13.