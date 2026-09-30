Abogado de Dina Boluarte señala que las carpetas fiscales por el caso protestas sociales están con plazo vencido hace dos meses

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de que la Fiscalía de la Nación decidiera archivar la investigación preliminar contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado, su abogado, Juan Carlos Portugal, brindó un balance sobre los demás procesos en curso que siguen hacia la exmandataria.

En diálogo con el programa "Informamos y Opinamos", el letrado mencionó que cuando asumió la defensa de la exjefa de Estado, se tenían registradas 25 denuncias abiertas en el Ministerio Público y que a la fecha quedan tres por resolverse. Así como, otras cuatro pendientes de calificación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Denuncias en el MP están con carpeta fiscal vencida hace dos meses

Sobre las investigaciones al interior de la Fiscalía, Juan Carlos Portugal mencionó que uno está relacionado al extinto programa Qali Warma, pero en su condición de exministra de Desarrollo e Inclusión Social, y que los dos pendientes son en el marco del caso de las protestas sociales que se generaron tras su asunción a la Presidencia de la República, en diciembre de 2022.

En ese sentido, especificó que las presuntas imputaciones en contra de la expresidenta son por lesiones graves y leves. No obstante, mencionó que ambas carpetas fiscales están con plazo vencido hace dos meses.

Asimismo, mencionó que ya se realizó el informe oral ante el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, para lo cual, se encuentra a la espera de su decisión sobre si decide archivar o continuar con las investigaciones por más tiempo.

Con referente a las responsabilidades que se le atribuyen a Boluarte Zegarra por su condición de jefa suprema del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, Portugal indicó que no tiene injerencia o dirección sobre las acciones u operaciones del personal castrense.

"Ellos mismo han señalado, esto es, los mandos intermedios, el jefe de CC.FF.AA., los jefes de cada región, los comandantes a cargo de la ejecución en el marco de las protestas, han expresamente señalado que ningún presidente de la república, ni mi clienta, tiene comando sobre ellos", indicó.

¿Cuándo fue la última aparición pública de la expresidenta?

A un año de haber sido vacada por el Congreso de la República, la expresidenta Dina Boluarte volvió a aparecer en público el pasado 22 de septiembre, más precisamente en la ceremonia por el 55.° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Perú y China, acto realizado en la embajada del gigante asiático en Lima.

"Yo estoy feliz acá saludando al gobierno Chino por el 77 aniversario de la fundación de la República de China y por el 55 aniversario de relación bilateral con el Perú. Muchas gracias", expresó la exmandataria.

Cabe precisar que, el evento contó con la presencia del presidente del Senado, Miguel Torres, y del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, así como otras altas autoridades del país.

De esta manera, Dina Boluarte logró un nuevo triunfo en el sistema de justicia, mientras asume otras acusaciones, entre las que destaca el caso denominado "Los Dinámicos del Centro".