Conocida figura del Flamengo dio positivo en un control antidoping tras partido contra Estudiantes

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mediocampista Jorginho, jugador del Flamengo, quedó involucrado en una información sobre un presunto resultado positivo en un control antidopaje , difundida por la prensa brasileña. El futbolista espera una contraprueba que permitiría esclarecer el caso.

Jorginho y el presunto positivo en el control antidopaje

La noticia fue difundida por el periodista brasileño Thiago Asmar, conocido como Pilhado, y posteriormente reproducida por distintos medios deportivos. La información señala que el futbolista podría afrontar una sanción si se confirma una infracción antidopaje. Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado una suspensión oficial.

La prueba que habría arrojado el resultado positivo no correspondería al partido disputado contra Estudiantes de La Plata. Esta precisión es importante porque las primeras publicaciones relacionaron el caso con el encuentro de la Copa Libertadores, sin que se haya confirmado públicamente esa conexión.

🫢 DEU RUIM! O jogador italo-brasileiro Jorginho foi pego no exame antidoping da CONMEBOL. 📰 Thiago Asmar https://t.co/XelDWbmNMV — Central do Italiano 🇮🇹🇧🇷 (@Centraldaitalia) October 23, 2026

La sustancia que supuestamente habría sido detectada tampoco fue identificada en los reportes consultados. Por ello, no se conocen públicamente todos los detalles del examen ni las circunstancias exactas del presunto resultado. La información difundida permanece pendiente de una confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

La contraprueba y la posible sanción para el jugador

La contraprueba estaría prevista para el martes 27 de octubre. Este procedimiento permitiría conocer más detalles sobre el presunto positivo atribuido al mediocampista. Hasta que se publiquen resultados concluyentes, no se puede dar por confirmada una infracción.

Según Jornal do Fla, una fuente de la directiva del Flamengo indicó que el club no tenía confirmación interna del supuesto resultado positivo. El mismo medio señaló que Jorginho no habría dado positivo en los controles de los partidos contra Estudiantes ni contra Independiente del Valle. No se difundió un comunicado oficial que confirmara el caso.

El jugador esperará la contraprueba.

El tema surgió después de la eliminación del Flamengo de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. El encuentro terminó 0-0 y el equipo brasileño perdió 3-2 en la tanda de penales. Jorginho falló uno de los lanzamientos, aunque ese episodio deportivo no confirma ninguna relación con el presunto caso antidopaje.

Por ahora, el caso de Jorginho y el presunto doping en Flamengo continúa pendiente de aclaración pública. La contraprueba anunciada para el 27 de octubre constituye el próximo dato relevante difundido por los medios. Mientras no exista información oficial concluyente, la posible sanción de hasta dos años debe presentarse como una posibilidad y no como una decisión definitiva.