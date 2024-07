Hernán Barcos sobre el posible regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima: "Haríamos una dupla de 80 años"

25/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En el último episodio de 'De Taquito', la comentarista deportiva Carolina Salvatore tuvo la oportunidad de conversar con Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, sobre varios temas candentes en el mundo del fútbol peruano. El 'Pirata' abordó especulaciones sobre la posible llegada de Paolo Guerrero al club, su perspectiva sobre su edad y su futuro en el fútbol.

Hernán Barcos habla de Paolo Guerrero

La pregunta que más ha generado expectativas en los seguidores de Alianza Lima es la posible llegada de Paolo Guerrero al equipo. Carolina Salvatore preguntó directamente a Hernán Barcos sobre cómo se sentiría al jugar junto al veterano delantero.

El 'Pirata' respondió con humor, diciendo: " Haríamos una dupla de 80 años, sería hermoso ". Sin embargo, también expresó su optimismo sobre la posible colaboración, destacando la calidad de Paolo Guerrero.

"Si nos tiran la pelota adentro del área, podríamos crear cosas importantes. Paolo es un jugador espectacular; todos sabemos lo que puede dar estando bien. Él es un jugador importantísimo, más allá de la edad que tenga. Así que, si se llega a dar la llegada de él, bienvenido sea y acá lo vamos a aprovechar todo lo que podamos", dijo.

@chismecitoscalientitos #HernánBarcos sobre el posible regreso de #PaoloGuerrero a #AlianzaLima: "Haríamos una dupla de 80 años" ♬ sonido original - chismecitos

¿A Barcos le molesta que hablen de su edad?

Salvatore también abordó el tema de la edad de Hernán Barcos, que actualmente tiene 40 años. Carolina le preguntó cómo manejaba los comentarios sobre su edad y las expectativas de rendimiento.

Hernán Barcos no mostró signos de molestia, y en cambio, defendió su condición física: "Estoy acostumbrado; sé que tengo 40 años, y qué quieres que haga. Pero lo remarco siempre: yo no falto a ningún entrenamiento y estoy a disposición de todos los partidos."

Además, aseguró que, aunque no puede correr como un jugador de 25 años, se siente bien y sigue siendo competitivo.

¿Barcos planea retirarse en Alianza Lima?

En la entrevista, Hernán Barcos también recordó las críticas que recibió al inicio de su etapa en Alianza Lima.

"Recuerdo el día que llegué; estaba en el hotel y justo mi esposa prendió la televisión y hablaban de mí. Decían que llegaba el veterano a los 36 años, después de un año sin jugar, y que no sabía qué iba a aportar a Alianza. Decían que venía a robar, y yo pensaba: 'Sí, claro, a robar'. Me gusta enfrentar esos desafíos", contó.

En cuanto a su futuro, Hernán Barcos reveló que no tiene una fecha límite específica para su retiro. "Mira, te soy sincero: no me siento todavía preparado para retirarme del fútbol. Obviamente, mi idea es retirarme en Alianza."

Hernán Barcos sigue demostrando su pasión por el fútbol y su compromiso con Alianza Lima. Su disposición para jugar junto a Paolo Guerrero y su actitud positiva hacia su edad reflejan su profesionalismo y amor por el deporte. Aunque el futuro es incierto, su dedicación y enfoque en el presente aseguran que, mientras se mantenga en forma, seguirá siendo una pieza clave en el equipo.