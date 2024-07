¿Indignados? Hinchas de Alianza Lima y su reacción ante U. Comercio: "Un equipo paupérrimo"

Alianza Lima logró triunfar la noche de ayer con 1-0 sobre Unión Comercio por el Torneo Clausura, pero sus hinchas no se mostraron nada contentos por el rendimiento que mostraron durante el partido y dejaron sus más insólitas reacciones en redes sociales.

El club blanquiazul jugó ayer, 30 de julio, por la fecha 4 del Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva y durante el primer tiempo del encuentro tuvieron grandes complicaciones que no les permitía anotar en el arco de su rival hasta que Hernán Barcos apareció con un gol de 'sombrerito' que alegró a todos sus hinchas, pero todo fue una ilusión, ya que fue anulado por estar en posición adelantada.

En el segundo tiempo, el cuadro Íntimo se mantenía sin poder abrir el marcador a su favor hasta que en el minuto 79, el jugador de Unión Comercio, Tarek Carranza, realizó un autogol en beneficio de los blanquiazules, que selló su triunfo en el partido.

Una vez culminado el partido, los hinchas blanquiazules no pudieron ocultar su indignación por no ver que "el equipo de sus amores" jugaran con un mejor nivel como en otras ocasiones y que solo triunfaran con un autogol. Asimismo, hicieron hincapié a los recientes problemas que atraviesa la dirigencia del club por la salida de su DT Alejandro Restrepo.

"Abajo esos dirigentes, estamos como estamos por ellos", "una vergüenza", "Alianza no está para ganar 1-0 a equipos como estos", "es lamentable", "no jugaron bien", "incómodo porque no jugaron como queríamos", "un equipo sin dirección, paupérrimo", "triste porque el rendimiento es muy bajo", "esperemos que mejore si quiere campeonar", "ganamos con suerte", señalaron algunas personas en los exteriores de 'Matute' a 'Entre Grones'.