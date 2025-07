¿Ricardo Gareca volvería a la Selección Peruana pese a su paso por Chile? Esto respondió el DT argentino

Ricardo Gareca brindó una entrevista a un medio peruano tras un largo tiempo y a semanas de haber sido despedido del cargo de director técnico de la Selección de Chile. En el país del sur, el estratega argentino ha sido duramente criticado luego de haber quedado eliminado del Mundial 2026 e incluso es calificado como el peor entrenador de su historia.

Sin embargo, en el Perú, el 'Tigre' vive una realidad completamente opuesta ya que es muy querido y recordado por los hinchas gracias a la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y alcanzar la final de la Copa América 2019.

Durante la entrevista con el programa de YouTube, 'Doble Punta', Ricardo Gareca fue consultado sobre una posible vuelta a nuestro país a pesar del traspié en territorio chileno. En primer lugar, el estratega dejó en claro que de momento esta posibilidad no está en carpeta ya que la Bicolor cuenta con Oscar Ibáñez en el cargo.

"Eso yo no lo sé, no te sabría decir, primero porque está una persona que quiero mucho, Óscar, al frente. Creo que Perú pasó de estar tantos años con un cuerpo técnico a cambiar. Pasó con nosotros por un proceso muy largo, por lo cual estar siete años y medio en Perú, era algo impensado, te hablo de los últimos tiempos", inició.

Pese a que intentó torear la situación, uno de los conductores le hizo la consulta directa y fue ahí donde señaló que estaría dispuesto a pegar la vuelta a nuestro país gracias al cariño de la gente y lo que vivió durante su proceso.

(Minuto 45:42)

En esa misma línea, el exdirector técnico de Universitario dejó en claro que suele volver a nuestro país cada cierto tiempo ya que cuenta con negocios e inversiones los cuales acumuló cuando era DT del combinado patrio.

"Por ahí ustedes no se enteran, pero que cada tanto, voy a Lima por cuestiones personales. Es algo que no va a dejar de suceder nunca, porque al haber estado tantos años, haber tenido tanto aprecio, tanto cariño, no solamente por personas, amigos, sino también por cómo me han tratado, siempre tengo motivos para ir", añadió.