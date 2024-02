Jairo Concha habló de su salida de Alianza Lima por primera vez: "Yo nunca le falté el respeto al club"

La llegada de Jairo Concha a Universitario procedente de Alianza Lima sacudió el fútbol peruano, y por primera vez desde el anuncio de su fichaje, el futbolista habló de su salida de Matute, priorizando que nunca le faltó el respeto a su exequipo.

Concha declaró ante la prensa posterior a la victoria crema en el 'Clásico' por 1-0, respondiendo directamente a las preguntas sobre su sentir al enfrentar al cuadro blanquiazul.

El jugador se refirió además a las distracciones provenientes de la tribuna, la cual, especificó, no escuchó para concentrarse en el partido.

"Yo no me sentí dubitativo la verdad, pero bueno, no escuchaba a la hinchada, cuando uno juega se enfoca en el partido así que nada que ver", señaló.